Viúva de Kobe Bryant receberá R$ 150 milhões de indenização por fotos vazadas de acidente

Reprodução/Instagram/@vanessabryant Vanessa foi casada com Kobe Bryant por quase 20 anos



Vanessa Bryant, viúva do ex-jogador de basquete Kobe Bryant, será indenizada pelo condado de Los Angeles após o fim do processo pela divulgação de fotos do acidente que colocou fim à vida do astro da NBA, em janeiro de 2020. Ao todo, ela e suas três filhas receberão 28,85 milhões de dólares (R$ 150 milhões). As imagens foram tiradas e distribuídas por bombeiros e responsáveis pelos primeiros atendimentos, sendo enviadas para diversos membros do Departamento de Polícia. No julgamento, Vanessa alegou que o vazamento de fotos é parte de seu sofrimento emocional, inclusive provocando ataques de pânico. Além de Kobe e Gianna, outra filha do casal, outras sete pessoas morreram na queda do helicóptero. As investigações apontaram que a aeronave se chocou com um morro devido a um erro do piloto.