Seleção masculina de basquete vence Letônia no Pré-Olímpico e garante vaga nos Jogos de Paris

O retorno à Olimpíada após a ausência nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021, foi selada com uma vitória sobre a seleção da casa por 94 a 69 na final da competição

TOMS KALNINS/EFE/EPA Bruno Caboclo durante jogo da seleção masculina de basquete contra a Letônia no Pré-Olímpico



A seleção masculina de basquete conquistou neste domingo (7), em Riga, a vaga para os Jogos de Paris-2024 ao vencer o Pré-Olímpico da Letônia. O retorno à Olimpíada após a ausência nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021, foi selada com uma vitória sobre a seleção da casa por 94 a 69 na final da competição. Somente o campeão do Pré-Olímpico foi agraciado com a vaga. A chave para vitória e a conquista da vaga foi o forte esquema defensivo montado pelo técnico da seleção brasileira, Aleksandar Petrovic, que após a vitória sobre as Filipinas na semifinal já havia abordado o tema. “O que nos resta? Trabalhar bem a defesa”, afirmou Petrovic. “Podemos no organizar bem nisso e precisamos começar a partir da defesa, não do ataque”, completou o técnico. A teoria foi colocada em prática desde o início do jogo e o Brasil foi soberano. Conseguiu a primeira posse de bola, logo abriu 8 a 0 e nunca ficou atrás do placar. Em nenhum momento, a Letônia conseguiu sequer ameaçar a ter mais pontos do que o Brasil. A menor diferença registrada foi de 4 pontos no início do jogo.

O primeiro quarto do Brasil foi impecável. Com o sistema defensivo bem montado, a seleção forçava o erro dos adversários, que só foram marcar seus primeiros pontos depois de mais de 3 minutos de jogo. Além disso, o Brasil foi perfeito nos arremessos de 3 pontos e conseguiu o aproveitamento de 100%, incluindo o último lance do primeiro quarto, quando Caboclo arremessou antes do meio da quadra no estouro do cronômetro e a bola caiu. O placar mostrava 34 a 11 para o Brasil. Depois foi só administrar o placar para garantir a vaga olímpica, o que a equipe comandada por Petrovic conseguiu de maneira tranquila. Em diversos momentos, a Letônia buscou escalar no placar com os arremessos de 3 pontos, mas as bolas não caíam e aumentavam o desconforto do time da casa.

A Letônia começou o segundo quarto com mais intensidade e conseguiu diminuir a desvantagem. Perto da metade do período, o armador Yago sentiu a perna após uma disputa no ataque e deixou a quadra carregado. O técnico Petrovic também decidiu poupar Bruno Caboclo, que já acumulava duas faltas, no final do quarto. O Brasil terminou o primeiro tempo comandando o placar por 49 a 33.

A seleção brasileira conseguiu manter a solidez defensiva no segundo tempo, enquanto a Letônia demonstrava nervosismo com a passagem do tempo sem conseguir diminuir a desvantagem. O terceiro quarto terminou com o Brasil 26 pontos na frente: 72 a 46. No último quarto, os letões demonstraram desânimo e o Brasil só precisou esperar os 10 minutos passarem para comemorar a inclusão entre as 12 seleções que jogarão nos Jogos Olímpicos de Paris.

