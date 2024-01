PSG acerta compra de Gabriel Moscardo com Corinthians após divergências

Paris Saint-Germain fechou acordo de 22 milhões de euros para contratar o meio-campista brasileiro

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Gabriel Moscardo, de 18 anos, é uma das grandes promessas do futebol brasileiro



O Paris Saint-Germain (PSG) entrou em acordo com o Corinthians nesta quinta-feira, 18, para a compra do meio-campista Gabriel Moscardo, de 18 anos, após superar as divergências que estavam travando a negociações. Augusto Melo, presidente do Corinthians, garantiu que a transferência foi fechada em 22 milhões de euros, sendo 20 milhões correspondentes à transferência e dois milhões a metas alcançadas. A contratação de Moscardo estava em suspenso desde o fim de semana, quando o jogador retornou a São Paulo devido a desentendimentos entre os dois clubes na hora de finalizar o acordo.

Os problemas surgiram após Moscardo informar, em dezembro, que precisaria passar por uma cirurgia no pé esquerdo, com um afastamento de até três meses. O PSG queria fechar o acordo somente após a operação, enquanto o Corinthians exigia que fosse antes. Após superar as divergências, o presidente do Corinthians afirmou que “eles aceitaram, está tudo bem: ele é do Paris-Saint Germain”. A transferência do jovem meio-campista brasileiro para o clube francês é considerada uma das maiores negociações do futebol brasileiro.