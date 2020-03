Santos, Corinthians, São Paulo, Fluminense… Veja quais times Haaland conhece no futebol brasileiro

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Haaland durante partida do Borussia Dortmund



O fenômeno Erling Haaland, de apenas 19 anos, que já marcou 40 gols durante a temporada europeia com a camisa do Borussia Dortmund, mostrou seus conhecimentos sobre o futebol brasileiro em uma entrevista concedida ao canal Esporte Interativo.

Ele afirmou não ser “muito bom em português”, mas enumerou quais times conhece. “Sim, conheço alguns times, já joguei com alguns brasileiros na Noruega, no Salzburg”, contou. “Conheço o Santos, São Paulo… Não sei, Corinthians… Fluminense”, complementou. Perguntado, porém, se ele já assistiu alguma partida do Brasil, ele afirmou que não se lembrava.

O norueguês, que tem 10 gols na Champions League, briga pela artilharia do torneio com Lewandowski, do Bayern de Munique, marcou 11.