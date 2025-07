Sport aciona Ministério Público para investigar invasão no centro de treinamento

Leão vive situação crítica no campeonato brasileiro, amargando a última colocação com três pontos conquistados

Paulo Paiva/Sport Recife Sport perdeu para o Juventude na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro



O Sport vai pedir formalmente ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) que seja instaurado um inquérito para apurar a invasão ao seu centro de treinamento na quarta-feira (16), quando cerca de 50 torcedores adentraram as dependências, fazendo ameaças e intimidações contra atletas, membros da comissão técnica e funcionários. A ação foi confirmada por Ademar Rigueira, advogado e presidente do conselho deliberativo do clube. Rigueira afirmou que o clube “vai representar para o Ministério Público instaurar inquérito e apurar os crimes cometidos: de ameaça, invasão, dano, isso tudo vai ser apurado. O clube pretende ir até as últimas consequências”. Até o início da tarde desta quinta-feira (17), não havia sido registrado um boletim de ocorrência (B.O), mas isso seria feito, segundo o dirigente.

À parte disso, o clube está reunindo informações para identificar os responsáveis diretos e indiretos pela invasão – incluindo quem estimulou o ato. Há imagens em vídeos e fotografias. A investigação poderá enquadrar crimes como “invasão de propriedade” (art. 150 do Código Penal) e “ameaça” (art. 147), com penas previstas entre um e seis meses de prisão, além de multa.

Em relação ao atacante Pablo, que foi alvo de tapa e puxão, a diretoria avalia se pedirá punição por tentativa de agressão. O clube também planeja reforçar a segurança no Centro de Treinamento “José de Andrade Médicis”.

Segundo a direção, esta ação dos torcedores atrapalhou, pelo menos, duas negociações por reforços. Um deles era o atacante argentino Matías Perello, do Central Córdoba. O outro era um zagueiro que não teve sua identidade revelada. A pedido da comissão técnica, o clube procura um defensor e um atacante.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A situação do Sport no Brasileirão é crítica. Em 12 jogos somou apenas três pontos, com três empates e nove derrotas. O Leão é o único time que ainda não venceu na competição. Na última rodada perdeu por 2 a 0 para o Juventude, em Caxias do Sul (RS) e, agora, vai tentar a reabilitação diante do Cruzeiro no próximo domingo, às 16 horas, no Mineirão, pela 15ª rodada.

*Com informações do Estadão Conteúdo