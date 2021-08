Comitê Organizador relata 1º caso de Covid-19 dos Jogos Paralímpicos de Tóquio

Evento começa no próximo dia 24 de agosto e vai até 5 de setembro; parte da delegação brasileira chegou à Vila dos Atletas nesta quarta-feira

Reprodução/ Comitê Paralímpico Brasileiro Vila dos Atletas teve primeiro caso detectado



O Comitê Organizador dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 informou nesta quinta-feira, 19, o primeiro caso de infecção pela Covid-19 relacionado ao evento, que começa no dia 24 de agosto. Segundo a Comissão a contaminação foi reportada na vila dos atletas, mas não envolve um competidor. Não ficou claro se é um trabalhador ou outro membro de delegação. A nacionalidade do paciente também não foi revelada. Nos Jogos Olímpicos, a Organização registrou 458 infectados pela doença. Parte da delegação brasileira chegou à Vila dos Atletas nesta quarta-feira, 18. Segundo informações do Comitê Paralímpico Brasileiro foram 66 atletas das modalidades esgrima, natação, goallbal e tênis de mesa, além de parte da comissão técnica, médica e administrativa. Ao todo o Brasil levará a Tóquio 435 pessoas e ocupará 120 apartamentos.