Felipe dos Santos cai para a 12ª posição na classificação geral do decatlo

Ainda hoje, a partir das 21 horas (de Brasília), o brasileiro completa a prova mais complexa dos Jogos Olímpicos disputando os 110 metros com barreiras, lançamento do disco, salto com vara, lançamento do dardo e os 1.500 metros

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Felipe dos Santos está na final do decatlo dos Jogos de Tóquio



Felipe dos Santos, representante do Brasil na final do decatlo, não teve uma manhã positiva no Estádio Internacional de Tóquio. Depois de terminar a primeira sessão na 9ª posição da classificação geral, o brasileiro caiu três colocações, ficando em 12º, com 4.266 pontos. Ainda hoje, a partir das 21 horas (de Brasília), o atleta completa a prova mais complexa dos Jogos Olímpicos disputando os 110 metros com barreiras, lançamento do disco, salto com vara, lançamento do dardo e os 1.500 metros.

Dando sequência à prova no salto em altura, o Felipe dos Santos chegou a ultrapassar a marca de 2m02 no salto em altura, superando em um centímetro a sua melhor marca da temporada. Tentando passar pelo sarrafo em 2m05, no entanto, o paulistano falhou nas três tentativas e encerrou a prova no 11º lugar, com 822 pontos. Na sequência, veio o seu pior resultado do dia. Nos 400 metros rasos, ele até começou bem, mas diminuiu muito o ritmo na reta final, completando o percurso em 49s31, sendo apenas o 16º colocado na prova, com 847 pontos.

