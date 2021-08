Hebert Conceição vence russo e avança para a final do boxe masculino

Brasileiro passa para a decisão do peso médio e enfrentará o ucraniano Oleksandr Khyzhniak

Julio César Guimarães/COB Hebert está na decisão do boxe masculino



Depois da classificação de Beatriz Ferreira para a final do peso leve feminino, o brasileiro Hebert Conceição entrou no ringue na semifinal do boxe na categoria peso médio masculino para disputar uma vaga na decisão contra o lutador do Comitê Olímpico da Rússia, Gleb Sergejewitsch Bakschi, que é o atual campeão mundial. Com o bronze garantido, Hebert não se esquivou da luta e foi pra cima. No primeiro round os juízes deram vitória do brasileiro. No segundo round a maioria dos juízes também anotou vitória de Hebert. No último round os dois foram bem agressivos e, pela decisão dos juízes, Hebert venceu. Na final ele enfrentará o ucraniano Oleksandr Khyzhniak, no sábado às 2h45 (horário de Brasília).

