Paralimpíada: Raíssa Rocha leva a prata no lançamento de dardo F56

Depois do ouro de Yeltsin Jacques, o Brasil conquistou mais uma vitória no atletismo das Paralimpíadas de Tóquio 2020, desta vez uma prata com Raíssa Rocha Machado no lançamento de dardo F56. Ela fez a marca de 24.39 metros em sua terceira tentativa, batendo o recorde das Américas e ficando apenas 11 cm atrás da medalha de ouro. Na Rio 2016, Raíssa terminou em sexto e no Mundial de 2019 conquistou o bronze. No momento o Brasil é o sexto no quadro de medalhas com 13 de ouro, nove de prata e 15 de bronze, totalizando 37 medalhas conquistadas até a metade do 6º dia.