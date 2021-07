Rebeca Andrade comemora medalha de prata na ginástica artística: ‘Vocês têm noção do que aconteceu?’

Atleta foi a primeira brasileira a conquistar chegar em um pódio na modalidade em Jogos Olímpicos; ginasta foi parabenizada pelo Time Flamengo e pela multimedalhista Nadia Comaneci

Ricardo Bufolin/CBG Rebeca Andrade brilhou ao som da música "Baile de Favela", de MC João



Rebeca Andrade comemorou a conquista da medalha de prata na ginástica artística na Tóquio-2020 nesta quinta-feira, 29. A ginasta conseguiu uma boa pontuação geral, que inclui as categorias salto, assimétricas, trave e solo, e só ficou atrás da americana Sunisa Lee, que conquistou a medalha de ouro. Uma das apostas dessa modalidade era Simone Biles, que desistiu da competição para tratar da sua saúde mental. Nos stories do Instagram, a Rebeca fez uma aparição rápida para mostrar a sua felicidade ao chegar ao pódio. “Vocês têm noção do que aconteceu? Eu estou muito feliz! Muita obrigada pela torcida, galera”, disse Rebeca. A atleta contou que estava realizando o exame de doping e que logo voltaria para agradecer com calma. Em outra postagem, a medalhista fez uma homenagem ao seu treinador. “Esse é o meu treinador, ‘o’ treinador. Segurou todas as barras junto comigo e me transformou na melhor atleta/pessoa que eu posso ser! Obrigada por nunca desistir de mim e não dar atenção às críticas feitas a você! Essa é a nossa história, a nossa vida e a nossa medalha”, afirmou. Rebeca, que foi a primeira mulher brasileira a chegar a conquistar uma medalha modalidade, ainda agradeceu aos familiares, aos amigos, à equipe multidisciplinar, ao seu clube e aos fãs. E finalizou: “Nossa medalha veio”.



Após a conquista da atleta rubro-negra, o Clube Regatas do Flamengo aproveitou para parabenizar a Rebeca. “A sua alegria é a nossa. Sempre foi assim. E sempre será. Faltam palavras para descrever o nosso sentimento agora, mas o sonho está realizado”, escreveu a conta do Time Flamengo. A ex-ginasta romena, Nadia Comaneci, detentora de nove medalhas olímpicas, se disse orgulhosa de Rebeca. “Muito orgulhosa de você e sua equipe pelo trabalho árduo e dedicação. Você fez história”, postou. MC João, dono da música “Baile de Favela”, tema do solo de Rebeca, também comemorou o pódio. “Prata com gosto de ouro”, exaltou o funkeiro enquanto assistia o esporte. “Parabéns pela conquista, que energia. Mais uma vez, muito obrigado por escolher minha música para fazer parte dessa história tão linda”, agradeceu.