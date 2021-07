Time Brasil perde para a seleção de Israel e está eliminado da disputa por equipes no judô

Seleção tinha perdido para a Holanda nas quartas de final e voltou a ser derrotada, desta vez pelos israelenses por 3 a 2

Reprodução/ Twitter @jogosolimpicos Time do Brasil foi eliminado da disputa por equipes



No último dia de disputas no judô em Tóquio 2020, o Brasil foi eliminado na disputa por equipes mistas. Após perder para a Holanda, a seleção enfrentou Israel e não conseguiu avançar. Do confronto das quartas de final para a repescagem houveram mudanças. Saíram Daniel Cargnin (73 kg), Rafael Machado (90 kg) e Baby (+90 kg) para a entrada de Eduardo Barbosa, Eduardo Yudi e Rafael Buzacarini, respectivamente. Eduardo Barbosa foi o primeiro a lutar e enfrentou Butbul, mas perdeu depois de três punições. Maria Portela (70 kg) foi a segunda e lutou contra Sharir, vencendo por estrangulamento e empatando o placar. Eduardo Yudi encarou Kochman e perdeu. Na quarta disputa, Mayra Aguiar (+ 70kg) aplicou ippon em Hershko e empatou novamente a disputa. Buzacarini veio para desempatar, mas perdeu para Paltchick. Na última luta, Larissa Pimenta foi bem, mas perdeu para Nelson Levy. O resultado de 3 a 2 elimina o Brasil da disputa.

