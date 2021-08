Vela: Gabriela e Samuel não conquistam medalhas na Nacra 17 mista; Itália é ouro

Dupla brasileira terminou em 10º na medal race e nem chegou a entrar para a disputa do pódio

EFE/EPA/CJ GUNTHER Gabriela e Samuel competiram juntos pela primeira vez



Após a medalha de ouro de Martine Grael e Kahena Kunze na classe 49rsFX, a dupla Gabriela Nicolino e Samuel Albrecht entraram na água no Porto de Iates de Enoshima, em Enoshima, para a medal race da vela classe Nacra 17 mista. Antes da última regata das Olimpíadas, a dupla brasileira estava em 13º lugar no ranking geral, sem chances de brigar por pódio, e participou da prova para cumprir o calendário. Eles terminaram a prova em 10º. Essa foi a primeira participação da dupla nos Jogos Olímpicos. A Itália ficou com o ouro, a Grã-Bretanha com a prata e a Alemanha fechou o pódio com o bronze.

