Jovem Pan anuncia Walter Zagari como CEO da CJPC – Central Jovem Pan de Comercialização

Executivo chega para liderar a estratégia comercial do grupo em momento de expansão na TV aberta e fortalecimento multiplataforma

A Jovem Pan anuncia a chegada de Walter Zagari como CEO da CJPC – Central Jovem Pan de Comercialização. Reconhecido como um dos nomes mais experientes do mercado publicitário brasileiro, o executivo assume a missão de liderar a estratégia comercial da empresa em uma nova fase de expansão e integração de suas plataformas.

Com ampla trajetória no setor de comunicação, Zagari acumula passagens por alguns dos principais grupos de mídia do país, incluindo Record, SBT e Band, onde ocupou posições de liderança na área comercial. Ao longo da carreira, consolidou-se como um profissional de forte relacionamento com o mercado anunciante, agências e grandes marcas.

Na CJPC, Walter Zagari terá como foco a ampliação das oportunidades comerciais da Jovem Pan em TV aberta, TV por assinatura, rádio, digital, transmissões e eventos esportivos, projetos especiais e eventos proprietários, reforçando a integração entre as diferentes frentes de atuação do grupo.

A chegada de Walter Zagari acontece em um momento estratégico para a Jovem Pan. Em 2026, o grupo passou a atuar de forma mais intensa na TV aberta, ampliando o alcance nacional da marca e fortalecendo sua presença em uma plataforma relevante para o mercado publicitário. Nos últimos meses, a Jovem Pan também anunciou a chegada de Fernando Pelegio, executivo com ampla experiência no mercado audiovisual, e promoveu o retorno de Carioca à programação, consolidando uma nova etapa de crescimento, desenvolvimento de formatos e expansão comercial.

“A chegada de Walter Zagari à CJPC representa um passo importante na estratégia de crescimento da Jovem Pan. Estamos vivendo um momento de expansão, com atuação mais intensa na TV aberta, presença consolidada no rádio, distribuição na TV por assinatura e forte alcance digital. Ter um executivo com a experiência, o relacionamento e a visão de mercado do Walter reforça nosso compromisso em oferecer ao mercado publicitário soluções cada vez mais integradas, eficientes e conectadas com as diferentes plataformas da Jovem Pan”, afirma Roberto Araújo, presidente da Jovem Pan.

Com presença multiplataforma consolidada no rádio, atuação crescente na televisão aberta, distribuição na TV por assinatura e forte presença digital, a Jovem Pan segue ampliando seu ecossistema de conteúdo e fortalecendo sua posição como uma das principais marcas de mídia do país. A chegada de Walter Zagari reforça a estratégia do grupo de aproximar ainda mais o mercado publicitário de suas plataformas, talentos, transmissões e projetos especiais.

“A criação da CJPC – Central Jovem Pan de Comercialização nasce com o desafio de organizar, potencializar e ampliar as oportunidades comerciais da Jovem Pan em todas as suas plataformas. O mercado busca cada vez mais soluções integradas, que combinem formatos tradicionais, projetos especiais, conteúdo, transmissões e experiências capazes de atender aos objetivos específicos de cada marca. Nosso trabalho será aproximar ainda mais os anunciantes desse ecossistema, oferecendo entregas sob medida, com criatividade, eficiência e a força multiplataforma do Grupo JOVEM PAN”, afirma Walter Zagari, CEO da CJPC – Central Jovem Pan de Comercialização.