O velório será realizado neste domingo, das 13h às 17h, no Funeral Velar Campo Belo, no bairro do Brooklyn, em São Paulo

Morre Calil Bassit, ex-diretor de Rede do Grupo Jovem Pan, aos 77 anos

Calil Bassit Neto, ex-diretor de Rede da Jovem Pan, morreu aos 77 anos. O velório será realizado neste domingo, das 13h às 17h, no Funeral Velar Campo Belo, no bairro do Brooklyn, em São Paulo.

Durante sua trajetória no Grupo Jovem Pan, liderou projetos voltados ao fortalecimento e à expansão da rede de emissoras afiliadas em todo o país, especialmente no estado de São Paulo.

Ao longo de sua carreira, Bassit esteve envolvido na consolidação de parcerias e no desenvolvimento da presença da Jovem Pan em diferentes mercados, contribuindo para o crescimento da rede e para a ampliação do alcance da programação do grupo.

Reconhecido no setor de radiodifusão por sua atuação na gestão e no relacionamento com afiliadas, ele deixou sua marca na história da empresa e acompanhou diferentes fases de transformação do mercado de comunicação brasileiro. Também atuou na diretoria executiva da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo (AESP).

A Jovem Pan presta solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho de Calil Bassit.