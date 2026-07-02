Promessa do futebol venezuelano é encontrado morto com a mãe após terremotos

O Deportivo La Guaira, clube pelo qual José Pimentel jogava nas categorias de base, foi quem divulgou a informação

O jogador de futebol José Manuel Pimentel Berríos, e a mãe dele, Yurbis Berríos, morreram nos terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira, 24 de junho, informou nesta quinta-feira (2) o Deportivo La Guaira, clube pelo qual José Pimentel jogava nas categorias de base.

Em uma nota divulgada nas redes sociais, o clube não revelou a idade do atleta, mas disse que ele nasceu em 2010. “Uma alma bondosa, que nos deixa prematuramente, mas cuja alegria e brilho viverão e permanecerão conosco para sempre”, afirmou o Deportivo La Guaira. A agremiação também desejou paz ao jovem e à mãe e consolo para as pessoas próximas.

José Pimentel estava desaparecido desde o dia em que os terremotos atingiram a Venezuela. O clube não confirmou as circunstâncias da morte de José nem informou quando os corpos foram encontrados. Em outras postagens recentes, o clube lamenta e manifesta condolências por mortes de jogadores de outros clubes e parentes de pessoas ligadas ao futebol.

Dois terremotos atingiram a Venezuela com menos de um minuto de intervalo entre eles na noite de 24 de junho, com magnitudes de 7,2 e 7,5. A região de La Guaira foi uma das mais atingidas pelos sismos. Uma semana após os tremores, a Venezuela já registra 2.295 mortos e 11 mil feridos, além de milhares de desaparecidos que ainda estão sendo buscados.

Quase 59 mil edifícios podem ter sido danificados ou destruídos no país, segundo uma avaliação preliminar de dados de satélite publicada pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (Nasa, na sigla em inglês).

“É provável que aproximadamente 58.870 edifícios tenham sido danificados ou destruídos em toda a região afetada”, afirmam, na avaliação, os pesquisadores Corey Scher e Jamon Van Den Hoek, da Universidade Estadual de Oregon. Os terremotos foram os mais fortes no país sul-americano em mais de um século.