Emissora integra o pool responsável pelo debate, ao lado de Band, TV Cultura, TV Gazeta e Grupo Estado de S. Paulo, e leva o encontro ao ar no dia 23 de agosto, às 20h

Jovem Pan transmite o 1º Debate Presidencial de 2026 com três horas de programação ao vivo

A Jovem Pan transmite o 1º Debate Presidencial de 2026 no dia 23 de agosto, domingo, às 20h, com três horas de programação ao vivo dedicadas ao primeiro grande confronto entre os candidatos à Presidência da República.

A cobertura será integralmente multiplataforma e em horário único: aquecimento, debate e análise vão ao ar simultaneamente na Rádio Jovem Pan News e afiliadas e na Jovem Pan News (TV aberta e TV paga).

A Jovem Pan integra o pool de emissoras responsável pela realização do debate, ao lado da Band, da TV Cultura, da TV Gazeta e do Grupo Estado de S. Paulo. O encontro acontece nos estúdios da Band, em São Paulo.

Aquecimento a partir das 19h

Uma hora antes do início do encontro, a Jovem Pan entra ao vivo com o programa de aquecimento ancorado por Evandro Cini, ao lado do time de comentaristas no estúdio. A transmissão mostra a chegada dos candidatos, a expectativa para o confronto e traz repórteres no local acompanhando os bastidores e a movimentação das campanhas.

O debate

Das 20h às 22h, a emissora transmite o debate na íntegra, sem cortes, em todas as suas plataformas.

Pós-debate: a análise

Encerrado o encontro, das 22h às 23h, a Jovem Pan coloca no ar uma mesa redonda com os comentaristas da casa para analisar o que foi discutido: a leitura dos analistas sobre cada performance, os temas que ficaram de fora e os desdobramentos para a corrida eleitoral.

A cobertura integra o plano especial da Jovem Pan para as Eleições Gerais de 2026, com primeiro turno marcado para 4 de outubro, reforçando o posicionamento da emissora como veículo plural, independente e transparente na cobertura política.

Data: 23 de agosto de 2026 (domingo)

Local: estúdios da Band, em São Paulo

Programação (mesmo horário em todas as plataformas):

19h às 20h — Aquecimento, com Evandro Cini e comentaristas

20h às 22h — 1º Debate Presidencial

22h às 23h — Pós-debate: mesa de análise

Onde assistir e ouvir: Rádio Jovem Pan News e afiliadas, Jovem Pan News (TV aberta e TV paga)