Jovem Pan transmite o 1º Debate Presidencial de 2026 com três horas de programação ao vivo
A Jovem Pan transmite o 1º Debate Presidencial de 2026 no dia 23 de agosto, domingo, às 20h, com três horas de programação ao vivo dedicadas ao primeiro grande confronto entre os candidatos à Presidência da República.
A cobertura será integralmente multiplataforma e em horário único: aquecimento, debate e análise vão ao ar simultaneamente na Rádio Jovem Pan News e afiliadas e na Jovem Pan News (TV aberta e TV paga).
A Jovem Pan integra o pool de emissoras responsável pela realização do debate, ao lado da Band, da TV Cultura, da TV Gazeta e do Grupo Estado de S. Paulo. O encontro acontece nos estúdios da Band, em São Paulo.
Aquecimento a partir das 19h
Uma hora antes do início do encontro, a Jovem Pan entra ao vivo com o programa de aquecimento ancorado por Evandro Cini, ao lado do time de comentaristas no estúdio. A transmissão mostra a chegada dos candidatos, a expectativa para o confronto e traz repórteres no local acompanhando os bastidores e a movimentação das campanhas.
O debate
Das 20h às 22h, a emissora transmite o debate na íntegra, sem cortes, em todas as suas plataformas.
Pós-debate: a análise
Encerrado o encontro, das 22h às 23h, a Jovem Pan coloca no ar uma mesa redonda com os comentaristas da casa para analisar o que foi discutido: a leitura dos analistas sobre cada performance, os temas que ficaram de fora e os desdobramentos para a corrida eleitoral.
A cobertura integra o plano especial da Jovem Pan para as Eleições Gerais de 2026, com primeiro turno marcado para 4 de outubro, reforçando o posicionamento da emissora como veículo plural, independente e transparente na cobertura política.
Data: 23 de agosto de 2026 (domingo)
Local: estúdios da Band, em São Paulo
Programação (mesmo horário em todas as plataformas):
19h às 20h — Aquecimento, com Evandro Cini e comentaristas
20h às 22h — 1º Debate Presidencial
22h às 23h — Pós-debate: mesa de análise
Onde assistir e ouvir: Rádio Jovem Pan News e afiliadas, Jovem Pan News (TV aberta e TV paga)
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