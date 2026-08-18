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Jovem Pan Promove “JP Conecta Saúde – O Futuro Da Oncologia” para debater inovação, tecnologia e os novos caminhos do tratamento do câncer

Evento será realizado em 16 de Setembro, em São Paulo, com transmissão pelo YouTube da Jovem Pan

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Jovem Pan Promove “JP Conecta Saúde – O Futuro Da Oncologia” para debater inovação, tecnologia e os novos caminhos do tratamento do câncer
Jovem Pan Promove “JP Conecta Saúde – O Futuro Da Oncologia” para debater inovação, tecnologia e os novos caminhos do tratamento do câncer Divulgação

A Jovem Pan realiza, no dia 16 de setembro, das 8h às 12h30, o JP Conecta Saúde – O Futuro da Oncologia, encontro que reunirá especialistas e importantes nomes do setor para discutir as transformações que já estão redefinindo a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer.

Com apresentação da jornalista Danúbia Braga, o evento acontece no Bisutti Tenerife, na Vila Olímpia, em São Paulo, e terá transmissão pelo canal da Jovem Pan no YouTube, ampliando o acesso do público aos principais debates sobre o futuro da oncologia.

Com apoio da Siemens Healthineers e do Einstein Hospital Israelita, o JP Conecta Saúde será um espaço para conectar informação, ciência, inovação e os principais agentes envolvidos na evolução do cuidado oncológico.

A programação será dividida em três painéis, que abordarão alguns dos principais avanços e desafios da oncologia:

Predição, Genômica e Diagnóstico Avançado – Novas tecnologias para diagnóstico precoce e personalizado, com destaque para genética, exames de imagem e inteligência artificial.

Fronteiras do Tratamento Oncológico – Avanços em teranóstica, radioterapia de precisão, medicina intervencionista e cuidado integrado ao paciente.

Terapias Gênicas, Pesquisa e Capacitação – Novas terapias, inovação científica, ensaios clínicos e formação de profissionais para o futuro da oncologia.

Com o JP Conecta Saúde – O Futuro da Oncologia, a Jovem Pan reforça sua atuação na promoção de debates relevantes para a sociedade, aproximando especialistas, empresas, instituições e público em torno de temas que impactam diretamente o futuro da saúde no Brasil.

SERVIÇO

JP Conecta Saúde – O Futuro da Oncologia

Data: 16 de setembro de 2026

Horário: das 8h às 12h30

Local: Bisutti Tenerife – Rua Tenerife, 170 – Vila Olímpia – São Paulo

Apresentação: Danúbia Braga

Apoio:Siemens Healthineers e Einstein Hospital Israelita

Transmissão: Canal da Jovem Pan no YouTube

Painelistas: Em fase de confirmação