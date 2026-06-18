Zema é aliado e pré-candidatos que ‘não estão loucos’ estarão unidos contra PT, diz Flávio

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse nesta quinta-feira (18) que o ex-governador e também pré-candidato ao Palácio do Planalto Romeu Zema (Novo) é aliado nas eleições de 2026. A declaração foi dada em entrevista exclusiva ao jornal 3 em 1, da Jovem Pan.

“É de consciência de todos os pré-candidatos que não são loucos ou comprados pelo PT que o Brasil não aguenta mais quatro anos de PT”, afirmou Flávio.

O parlamentar contou que tem conversas “muito respeitosas” não só com Zema, mas também com o ex-governador e pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) e o chefe do Executivo do Paraná, Ratinho Jr. (PSD). O senador relatou “haver um entendimento” entre eles de que o Partido dos Trabalhadores (PT) utiliza a máquina pública “de forma completamente ilegal”.

Flávio ainda disse que, apesar de algumas trocas de farpas, há uma “unidade” de entendimento na direita de ser necessário “se livrar” do PT. “Acho que tudo tem de ser relevado, porque o eleitor sabe que na hora H, no momento certo, todos vão estar unidos contra o câncer que domina o Brasil hoje, que é o PT”, afirmou.

Conflitos com o clã Bolsonaro

Após ser noticiada a negociação entre Flávio e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, Zema disse que a ação do senador era “imperdoável” e “um tapa na cara dos brasileiros”. Pouco depois, o parlamentar contou que conversou com o ex-governador mineiro e classificou as críticas dirigidas a ele como “precipitadas”.

Em defesa do irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) rebateram a declaração de Zema. Por meio de publicação no X (ex-Twitter), o pré-candidato ao Senado por Santa Catarina classificou a ação do ex-governador como “mais uma traição desesperada e dissimulada”. Já o ex-parlamentar escreveu: “Não seja tão baixo, tão vil, Romeu Zema”.

Apesar de falar que o episódio era “página virada”, Zema voltou a elevar o tom contra Flávio. Em entrevista ao SBT News, o mineiro contou estar decepcionado com o caso das conversas do senador com Vorcaro. “Eu estou rompendo com aquilo que eu condeno, eu sempre condenei corrupção. Quem estiver do lado de corrupto, não conte comigo”, afirmou.

No sábado (13), Eduardo sugeriu um rompimento total com o Partido Novo em razão das falas do mineiro contra o senador. Em resposta a um usuário no X que compartilhou um vídeo no qual Zema criticava Flávio, o ex-deputado disse ainda que o mineiro “queria estar no lugar” de seu irmão.