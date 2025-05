‘Brasil precisa voltar a ter civilidade’, diz Marco Antonio Villa em seu retorno à Jovem Pan

Professor está de volta à emissora para apresentar dois novos programas da grade, o Só Vale a Verdade e o Visão Crítica

Simone Arruda/Jovem Pan Marco Antonio Villa, apresentador dos programas Visão Crítica e Só Vale a Verdade, discursa no JP Experience



O jornalista e professor Marco Antonio Villa marcou presença na primeira edição do JP Experiencie, um evento da Jovem Pan voltado para as agências de publicidade, realizado restaurante Notiê por Priceless (localizado no Espaço Priceless, em São Paulo). De volta à emissora e apresentando de dois novos programas da grade, o Só Vale a Verdade e o Visão Crítica, Villa falou que as atrações vêm para ajudar o Brasil a voltar a ser civilizado quando o assunto é política. “Para mim, é um desafio fazer esses dois tipos de programas. Uma coisa é ser comentarista político. Outra, mais do que ser entrevistador, é coordenar um debate com especialistas em temas importantes do Brasil e do mundo”, disse o historiador, se referindo ao Visão Crítica, que vai ao ar às terças, quartas e quintas, no período da noite.

Lançado no dia 13 de maio, o programa já recebeu 18 convidados para falar de temas como economia, política internacional e segurança pública. A outra atração que Villa comanda é o Só Vale a Verdade, exibida toda sexta-feira, às 22h. “Neste programa, a conversa é minha com o convidado, sempre debatendo e mostrando que é possível ter discordância, é possível ter divergência com civilidade”, destacou o apresentador da Jovem Pan. “Eu acho que esse é o grande desafio. O Brasil precisa voltar a ser um país civilizado no debate político e acabar com o extremismo, com fanatismo que só emburrece e destrói os cérebros.”

Com vasta experiência como historiador e jornalista, Villa busca sempre “extrair do entrevistado algo que ele não disse em outro lugar”. Para isso, propicia um ambiente favorável à troca de ideias. “Para que ele se sinta bem confortável e fale tranquilamente”, explica. “Fiquei na universidade por mais de 30 anos como professor e pesquisador, escrevi livros, então, eu sei mais ou menos o que é o ambiente de debate político.”

Para Villa, a união entre jornalismo e política tem muito a acrescentar na sociedade. “Acho que o primeiro caminho para enfrentar os grandes problemas nacionais é ter debate civilizado. As pessoas já estão cansadas de uma lacração sem conteúdo, e os nossos dois programas fazem justamente o oposto. Não têm lacração. Tem conteúdo, e sem ser chato!”, finaliza.

Sobre os programas

Visão Crítica estreou no dia 13 de maio e é exibido às terças, quartas e quintas-feiras, das 22h às 23h. No programa, Villa recebe convidados para analisar os diferentes ângulos do principal tema do dia. A proposta é oferecer um espaço de reflexão qualificada sobre os acontecimentos que movimentam o noticiário. Já o Só Vale a Verdade foi ao ar pela primeira vez no dia 16 de maio. O programa, com exibição semanal, sempre às sextas-feiras, das 22h às 23h, coloca Villa frente a frente com personalidades da política, da economia, da cultura e do mundo empresarial. Em pauta, conversas francas, com foco na verdade e na análise crítica.