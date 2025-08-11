Jovem Pan lança ‘Miragem Podcast’, novo programa sobre tecnologia, consciência e os futuros possíveis da humanidade

Estreia acontece na sexta-feira, 15 de agosto, no YouTube, e no sábado, 16 de agosto, às 23h30, na TV, com apresentação de Fernando Gabas, Tuta Neto e Samy Dana

Divulgação Ao lado de Gabas, participam Tuta Neto, diretor de novos negócios do Grupo Jovem Pan e CEO da Sampi, e Samy Dana, comentarista do Pânico



A Jovem Pan anuncia a estreia do Miragem Podcast, novo programa semanal que estreia na sexta-feira, 15 de agosto, no canal JP News no YouTube, e no sábado, 16 de agosto, às 23h30, na Jovem Pan News na TV, além das redes sociais oficiais da emissora. Apresentado por Fernando Gabas, empreendedor e educador com atuação internacional, o podcast propõe reflexões profundas sobre os impactos da tecnologia no presente e nos caminhos que a humanidade pode trilhar nas próximas décadas. Gabas é fundador e CEO da Academia Soul, referência nacional em inovação educacional baseada em inteligência artificial e desenvolvimento socioemocional, além de sócio-fundador da FreshCodes, empresa da área de tecnologia que desenvolve soluções baseadas em IA para negócios.

Ao lado de Gabas, participam Tuta Neto, diretor de novos negócios do Grupo Jovem Pan e CEO da Sampi, e Samy Dana, economista, professor da FGV e comentarista do programa Pânico, fundador da Sampi e sócio da FreshCodes. A cada episódio, o programa contará com convidados especiais para discutir temas que conectam ciência, cultura, inovação, ética e consciência humana, com o objetivo de analisar como essas dimensões influenciam o futuro da sociedade.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Sobre a Jovem Pan

Com 83 anos no setor de comunicação, o Grupo Jovem Pan está focado na produção de conteúdo utilizando a tecnologia na distribuição de informação, entretenimento e esportes. O jornalismo Jovem Pan é reconhecido por estar presente na cobertura dos principais fatos do Brasil e do mundo. Historicamente, a Jovem Pan sempre defende a Liberdade de Imprensa, a Liberdade de Expressão e a pluralidade de ideias. Com atuação multiplataforma, a marca Jovem Pan é referência de audiência em todo o Brasil através da Rádio Jovem Pan (News e FM) e suas afiliadas, na TV paga, no site Jovem Pan, nos canais Jovem Pan no YouTube, nas redes sociais Jovem Pan e no Panflix.