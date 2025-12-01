“Bom juiz é aquele que não aparece”, diz Mendonça sobre TSE nas eleições 2026

Ministro participou de evento nesta segunda-feira e defendeu a atuação imparcial da Corte Eleitoral nas eleições

Carlos Moura/SCO/STF Mendonça afirmou que são os "políticos" os "atores principais" nas eleições



O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou nesta segunda-feira (1º) que “um bom juiz é aquele que não aparece” ao defender a atuação imparcial do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) durante as eleições. O magistrado deu a declaração no evento Arko Talks Brasil 2026, da Arko Advice e Galapagos Capital, em São Paulo (SP).

Durante sua fala, Mendonça afirmou que são os “políticos” os “atores principais” nas eleições. Disse também que o papel dos ministros no TSE é “modular” o processo “de acordo com as regras do jogo” visando “a melhoria do estado de direito”.

Apesar de não ter citado nominalmente na declaração, Mendonça trocou em outros momentos farpas com o ministro Alexandre de Moraes, que presidiu a Corte Eleitoral durante o pleito de 2022.

COMPOSIÇÃO DO TSE

O TSE é composto por sete ministros titulares. São três do STF, dois do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e dois juristas nomeados pela Presidência da República após indicação do Supremo.

O Plenário do TSE escolhe seu presidente e vice dentre indicados do STF. O mandato tem duração de dois anos e o eleito pode ser reconduzido para mais um biênio. Atualmente, a ministra Cármen Lúcia preside a Corte Eleitoral.

Mendonça assumirá a vice-presidência do TSE em 2026, momento em que o ministro Kassio Nunes Marques passará a ocupar a presidência.