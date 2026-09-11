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Acidente com ônibus com turistas holandeses deixa mortos e 40 feridos na Suíça

Sete helicópteros e 13 ambulâncias participaram da operação de resgate

Estadão Conteúdo

Esta fotografia divulgada em 11 de setembro de 2026 pela Polícia Suíça do Cantão de Graubünden mostra os destroços de um ônibus com passageiros holandeses após um acidente entre as vilas de Susch e Zernez, no leste da Suíça, em 10 de setembro de 2026.
Promotores e policiais investigam as causas do acidente, embora não se acredite que outros veículos estejam envolvidos. Foto por HANDOUT / KANTONPOLIZEI GRAUBUNDEN / AFP

Ao menos cinco pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas após um ônibus turístico holandês bater em uma barreira de proteção na beira de uma estrada e capotar no leste da Suíça. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (10), entre as vilas de Susch e Zernez, no cantão alpino de Graubünden.

Todas as vítimas estavam a bordo. Sete helicópteros e 13 ambulâncias participaram da operação de resgate, informou a polícia. Três pessoas permanecem em estado grave no hospital.

Imagens do local mostraram equipes com trajes fluorescentes cortando o ônibus capotado com serras elétricas durante a madrugada. Promotores e policiais investigam as causas do acidente, embora não se acredite que outros veículos estejam envolvidos.

A Oad, agência de viagens responsável pela excursão, lamentou o ocorrido. Em publicação no X, o presidente suíço, Guy Parmelin, prometeu que as autoridades suíças realizariam uma “investigação completa e minuciosa” do caso. O rei Willem-Alexander e a rainha Máxima da Holanda, também se manifestaram via redes sociais.

“Nossos corações estão com os familiares das vítimas, com todos que agora vivem com medo pelo destino de seus entes queridos e com os feridos”, escreveram.

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