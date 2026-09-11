Acidente com ônibus com turistas holandeses deixa mortos e 40 feridos na Suíça
Ao menos cinco pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas após um ônibus turístico holandês bater em uma barreira de proteção na beira de uma estrada e capotar no leste da Suíça. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (10), entre as vilas de Susch e Zernez, no cantão alpino de Graubünden.
Todas as vítimas estavam a bordo. Sete helicópteros e 13 ambulâncias participaram da operação de resgate, informou a polícia. Três pessoas permanecem em estado grave no hospital.
Imagens do local mostraram equipes com trajes fluorescentes cortando o ônibus capotado com serras elétricas durante a madrugada. Promotores e policiais investigam as causas do acidente, embora não se acredite que outros veículos estejam envolvidos.
A Oad, agência de viagens responsável pela excursão, lamentou o ocorrido. Em publicação no X, o presidente suíço, Guy Parmelin, prometeu que as autoridades suíças realizariam uma “investigação completa e minuciosa” do caso. O rei Willem-Alexander e a rainha Máxima da Holanda, também se manifestaram via redes sociais.
“Nossos corações estão com os familiares das vítimas, com todos que agora vivem com medo pelo destino de seus entes queridos e com os feridos”, escreveram.
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