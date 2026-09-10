Canadá anuncia ajuda de 350 mil dólares canadenses à Ucrânia em visita de Zelensky

Premiê canadense recebeu o presidente ucraniano em Calgary, na província de Alberta nesta quinta-feira (10)

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou, nesta quinta-feira (10), que seu país vai apoiar a defesa aérea e a infraestrutura energética da Ucrânia durante visita do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ao país norte-americano.

Carney recebeu Zelensky em Calgary, na província de Alberta (oeste), lar de uma importante comunidade ucraniana, onde o líder canadense cresceu.

“O Canadá estará sempre com você”, disse Carney a Zelensky. Os dois líderes assinaram um acordo para trabalhar em uma “parceria de cem anos”.

O acordo, que será negociado nos próximos meses, visa abordar a cooperação em uma série de setores, como defesa, minerais críticos e energia.

“Nossos dois países estão ligados desde 1893”, disse Carney, em alusão à onda de migrantes ucranianos que chegou ao país. Estima-se que vivam em Alberta 350.000 canadenses de origem ucraniana.

“Os ucranianos nos ajudaram a construir o Canadá e os canadenses vão ajudar a reconstruir a Ucrânia”, disse Carney.

Ajuda milionária

O apoio anunciado nesta quinta-feira inclui 350 milhões de dólares canadenses (aproximadamente R$ 1,3 bilhão) através de um programa multinacional dos Estados Unidos, aberto a aliados de Kiev para financiar seus esforços durante a guerra.

Zelensky enfatizou a necessidade da Ucrânia de aumentar sua defesa aérea à medida que a Rússia intensifica seus ataques com mísseis balísticos.

Carney disse que o Canadá ajudará a reparar infraestrutura danificada, aumentar a capacidade de armazenamento e melhorar o fornecimento de energia para hospitais.

O premiê canadense afirmou que o objetivo do apoio energético é “ajudar os ucranianos a atravessar o inverno”, um período difícil em que o país sofre com cortes de energia em meio a um frio frequentemente rigoroso.

Para apoiar o país europeu durante este período, o Canadá “fornecerá mais de 430 milhões de dólares (canadenses, aproximadamente R$ 1,5 bilhão) em garantias de empréstimos para a compra de gás”, acrescentou Carney.

“Somos gratos pelo apoio energético. Também estou a par da decisão sobre a defesa aérea”, afirmou Zelensky durante uma coletiva de imprensa mais cedo.

Carney, por sua vez, disse que o Canadá está se movimentando para aumentar seu estoque de drones, e anunciou um acordo segundo o qual 30% de sua produção será destinada à Ucrânia.

Zelensky disse a jornalistas que “estes drones irão para a Ucrânia imediatamente para o campo de batalha, imediatamente para nosso povo, nossos soldados… Para salvar nossas crianças, nossas famílias antes de tudo”.

Desde o início da guerra, com a invasão russa, em fevereiro de 2022, o Canadá destinou “26 bilhões” de dólares canadenses (cerca de 96 bilhões de reais) em ajuda à Ucrânia.