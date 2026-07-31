Após incêndios na Espanha e França, chamas devastam ilha grega de Creta; veja fotos

Embora a situação na região esteja 'melhor', o incêndio 'ainda não está sob controle e ainda há muitos focos', disse à AFP um porta-voz do corpo de bombeiros

Bombeiros combatem um incêndio florestal perto do vilarejo de Preveli, na região de Rethymno, na ilha de Creta, Grécia, em 30 de julho de 2026

Os bombeiros gregos lutavam nesta sexta-feira (31) contra um incêndio florestal que devasta diversos pontos da ilha turística de Creta, em um verão (hemisfério norte) marcado na Europa por ondas de calor e pela seca, que provocaram incêndios de proporções históricas na Espanha e na França, já sob controle.

O calor extremo, que os cientistas atribuem à mudança climática provocada pela atividade humana, ressecou a vegetação e os solos no continente europeu, aumentando o risco de incêndios.

“Meu café foi destruído. Este lugar sustentava duas famílias, a minha e a do meu filho”, contou à AFP Thrasyvoulos Paterakis, 69 anos, proprietário de um café na localidade de Agia Galini. “Agora estamos na rua”, lamentou.

Esta fotografia mostra um hotel destruído após um incêndio florestal no vilarejo de Agios Pavlos, na ilha grega de Creta, em 30 de julho de 2026. Foto: WILL VASILOPOULOS / AFP

Um incêndio atingiu a localidade turística no sul de Creta na quarta-feira à noite e quase 8 mil turistas e moradores foram obrigados a abandonar a região. A maioria foi autorizada a retornar, mas os danos são consideráveis.

Outro incêndio foi registrado na costa norte da ilha, ao sul da cidade de Retimno, onde 4.500 hectares foram queimados nos últimos dias, segundo o site meteo.gr do Observatório Nacional de Atenas.

Turistas e moradores locais do vilarejo balneário de Agia Galini se reúnem em um ginásio coberto onde estão temporariamente abrigados durante um incêndio florestal na região de Rethymno, no sudoeste da ilha grega de Creta, em 30 de julho de 2026. Foto: Foto por COSTAS METAXAKIS / AFP

Embora a situação na região esteja “melhor”, o incêndio “ainda não está sob controle e ainda há muitos focos”, disse à AFP um porta-voz do corpo de bombeiros.

Esta imagem mostra um veículo de combate a incêndios queimado durante um incêndio florestal, ao sul de Rethymno, na ilha grega de Creta, em 29 de julho de 2026. Foto: Foto por COSTAS METAXAKIS / AFP

Na península do Peloponeso (sul), quatro aviões e três helicópteros foram mobilizados para combater um incêndio perto do vilarejo de Floka.

Em toda a Grécia, bombeiros e serviços de proteção civil estão em alerta geral devido aos ventos fortes.

Incêndio controlado na França

Na França, o grande incêndio que devastou 42.000 hectares no sudoeste do país permanece “estável e contido dentro de seu perímetro”, mas ainda persistem “setores ativos”, informaram as autoridades.

As condições meteorológicas durante a noite foram favoráveis, com queda na temperatura e alto índice de umidade.

Dois bombeiros morreram na semana passada, durante um incêndio florestal em Mérignac, perto da cidade de Bordeaux.

O pior incêndio florestal na França desde 1949 forçou mais de 220 mil pessoas a abandonarem a região vinícola, durante a movimentada temporada de verão, e destruiu quase 240 residências.

Na vizinha Espanha, o governo suspendeu na quinta-feira o estado de emergência decretado na semana passada devido a um incêndio florestal que ameaçava áreas próximas de Madri. As autoridades anunciaram que não restavam “focos ativos”.

Porém, uma nova onda de calor afeta o país e as autoridades alertaram que o risco continua “muito elevado”.

Em Portugal, quase mil bombeiros lutavam contra um incêndio florestal na localidade norte de Valpaços, que devastou pelo menos 6.000 hectares desde terça-feira, segundo a Proteção Civil.

Outro incêndio mobilizou quase 200 pessoas no município vizinho de Chaves.

Uma nova onda de calor afeta a Europa Central, onde as temperaturas podem chegar a 41°C nos próximos dias.

As autoridades da Hungria, Eslováquia, Eslovênia, Romênia e Áustria reforçaram as medidas de emergência diante dos riscos de incêndios e da crescente pressão sobre as redes de água e energia.