Voo de Nova York com destino a Guarulhos é desviado para Porto Rico

O avião pousou após 5h26 de voo no Aeroporto Luis Muñoz Marin, às 03h04 no horário local

Um voo saindo neste sábado (01), de Nova York, nos Estados Unidos, com direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, foi desviado para a cidade de São José, em Porto Rico. A rota, operada pela Delta Airlines, partia do Aeroporto John F. Kennedy. Procurada pela reportagem, a companhia ainda não se pronunciou sobre o motivo do desvio.

De acordo com o site de monitoramento de voos FlightAware, a viagem partiu às 21h38, no horário local. O avião pousou após 5h26 de voo no Aeroporto Luis Muñoz Marin, às 03h04 no horário local.

Ainda não há informações sobre o novo voo de São José a Guarulhos. Ainda segundo o FlightAware, havia previsão de que um avião partisse às 20h15 deste domingo em direção ao Brasil, mas esse voo foi cancelado.

A viagem entre Nova York e Guarulhos costuma durar por volta de 10h. A aeronave é do modelo Airbus A330-900.