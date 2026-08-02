Milei reitera acusações contra Lula: ‘É um ladrão, é um corrupto’

"Ele foi solto por uma falha administrativa no procedimento, não por ser inocente", disse o argentino

O presidente da Argentina, Javier Milei, reiterou neste domingo (2) as acusações contra Luiz Inácio Lula da Silva, chamando-o de “ladrão” e “corrupto”, uma semana depois de suas declarações provocarem uma crise diplomática entre as duas maiores economias da América do Sul.

“Ele é um ladrão, é um corrupto, foi condenado por roubo e corrupção, esteve preso, por isso também é verdade chamá-lo de presidiário. E não só isso: ele foi solto por uma falha administrativa no procedimento, não por ser inocente”, disse o presidente ultraliberal em entrevista à emissora LN+.