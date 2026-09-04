Argentino é suspeito de matar músico, mulher grávida, um bebê, empregada e cachorro

Ferlini, apontado como sócio do músico, foi detido na Cidade do México junto com Gerardo Cisneros Bejarano, de 52 anos, identificado como seu motorista. Segundo o secretário de Segurança e Proteção ao Cidadão, Omar García Harfuch, o suspeito "aproveitou essa relação de confiança para entrar na residência" e cometer o crime.

O argentino Diego Sebastián Rosen Ferlini, de 51 anos, é suspeito de matar a tiros Jonathan Meléndez, de 38 anos, tecladista da banda de rock Camilo Séptimo, a mulher do músico, grávida de quatro meses, a filha do casal, de 3 anos, e uma empregada doméstica, de 21 anos, dentro de casa no México. O cachorro da família também foi encontrado morto.

Ferlini, apontado como sócio do músico, foi detido na Cidade do México junto com Gerardo Cisneros Bejarano, de 52 anos, identificado como seu motorista. Segundo o secretário de Segurança e Proteção ao Cidadão, Omar García Harfuch, o suspeito “aproveitou essa relação de confiança para entrar na residência” e cometer o crime.

“A coordenação entre as autoridades do Estado do México, da Cidade do México e do governo do México permitiu localizar e prender os dois suspeitos em menos de 12 horas. Diante de um crime dessa gravidade, as instituições agiram de forma imediata e coordenada”, afirmou Harfuch em publicação no X.

Os policiais encontraram Jonathan e sua mulher, Ana Paula, de 35 anos, mortos em casa. Os dois estavam com as mãos amarradas e tinham ferimentos de arma de fogo na cabeça. O músico também estava com fita adesiva na boca. A filha de 3 anos do casal foi encontrada morta ao lado da mãe, também com um tiro na cabeça.

Em um dos quartos, os policiais localizaram o corpo da empregada doméstica, de 21 anos, com um ferimento de arma de fogo nas costas. Ela estava sobre a cama com as mãos amarradas. O cachorro da família também foi encontrado morto, com as patas amarradas, de acordo com o o jornal mexicano El Universal Um filho do casal, de 6 anos, foi encontrado vivo e sem ferimentos. As autoridades ainda não sabem por que a criança não foi morta. Segundo o governo de Atizapán de Zaragoza, o menino ficou sob os cuidados de parentes diretos.

De acordo com o El Universal, Jonathan havia contado a um amigo que teria uma reunião com um sócio na terça-feira, 1º de setembro. O músico pediu que ele chamasse a polícia caso não tivesse notícias suas. Diante da falta de contato, o amigo procurou as autoridades.

Câmera de elevador

Segundo o jornal El Universal, uma câmera do elevador do prédio registrou Ferlini no local às 17h24. Cerca de uma hora depois, Jonathan chegou à residência. Ferlini e Bejarano foram localizados e detidos na Cidade do México. Segundo o jornal espanhol El País, autoridades afirmaram que Ferlini e Jonathan eram sócios. Fontes próximas à investigação disseram ao periódico que uma possível motivação para os homicídios é o roubo.

As mesmas fontes afirmaram ao El País que os dois tinham casas em Valle de Bravo, cidade turística do Estado do México, e alugavam os imóveis por meio do Airbnb.

O jornal, no entanto, informou que não encontrou no Registro Público de Comércio da Secretaria da Economia uma empresa na qual os dois aparecessem como sócios. Questionadas sobre a relação comercial, fontes ouvidas pelo periódico citaram a Nomad Property Management, um portal que oferece casas de luxo em Valle de Bravo, Tepoztlán, Acapulco e Cuernavaca.