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Ataque a tiros deixa pelo menos 5 mortos na Alemanha

Dois suspeitos foram presos; um deles é apontado como o atirador

Estadão Conteúdo

Visão aérea da cidade de Stade, na Alemanha.
Visão aérea da cidade de Stade, na Alemanha. (c) 2026 Thomson Reuters, unless otherwise identified. Full statement available at https://www.thomsonreuters.com/en/policies/copyright.html

Cinco pessoas morreram nesta segunda-feira (29), em um ataque a tiros a uma instituição de assistência a jovens na cidade de Stade, no norte da Alemanha. Dois suspeitos foram presos.

A polícia local informou que algumas pessoas ficaram feridas, mas não confirmou o número total de vítimas.

Segundo as autoridades, o ataque ocorreu na rua Dankersstrasse, ao sul do centro de Stade. Elas também afirmaram que não havia perigo para o público.

Dois suspeitos foram presos, sendo um deles apontado como o autor dos disparos. A polícia informou que trabalha para estabelecer a motivação do ataque e esclarecer como tudo ocorreu.

As leis de armas na Alemanha são mais restritivas do que em outros países, como os Estados Unidos, e ataques do tipo são raros, mas não inéditos.

Stade tem aproximadamente 50 mil habitantes e está localizada a cerca de 40 quilômetros de Hamburgo. 

*com informações da Associated Press

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