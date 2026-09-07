Autoridades dos EUA recuperam caixa-preta de avião da Amazon que saiu da pista em Miami

No acidente ocorrido no domingo, o Boeing 767 colidiu com uma van que transportava sete pessoas e também atingiu outro veículo

As autoridades recuperaram as caixas-pretas de um avião de carga da Amazon que saiu da pista enquanto pousava em Miami, em um incidente que deixou pelo menos cinco mortos, informou nesta segunda-feira (7) a diretora do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês).

“Conseguimos recuperar o gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine”, e os dispositivos estavam sendo enviados ao Conselho para análise, disse a jornalistas a presidente do NTSB, Jennifer Homendy.

No acidente ocorrido no domingo, o Boeing 767 colidiu com uma van que transportava sete pessoas e também atingiu outro veículo.

Dos cinco feridos, três estavam em estado grave e dois foram hospitalizados com ferimentos leves. O chefe do Corpo de Bombeiros de Miami-Dade, Ray Jadallah, afirmou que algumas pessoas ficaram presas dentro dos veículos atingidos. O piloto e o copiloto também ficaram presos na aeronave.

O avião ultrapassou os limites da pista por volta das 14h no horário local de Miami (15h em Brasília), após chegar de San Juan, em Porto Rico. Mais de 60 unidades do Corpo de Bombeiros responderam à ocorrência e encontraram a aeronave em chamas. Horas depois do acidente, as equipes ainda trabalhavam para conter um vazamento de combustível.

O voo de carga da Amazon era operado pela 21 Air, empresa de transporte de cargas com sede na Carolina do Norte. A aeronave era um Boeing 767 de 32 anos, originalmente construído para transportar passageiros e convertido em cargueiro em 2015, segundo o site de rastreamento Flightradar24.

Imagens do local mostravam o avião da Prime Air parado ao lado de uma estrada, próximo a dois caminhões. Apesar do incêndio, a aeronave permanecia praticamente intacta.