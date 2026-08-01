Avalanche no Paquistão mata recordista em montanhismo e mais nove pessoas

Nirmal Purja, referência no esporte radical, estava entre as vítimas da tragédia

O renomado alpinista britânico-nepalês Nirmal Purja e os outros nove integrantes de sua expedição morreram no Paquistão após uma avalanche.

A avalanche aconteceu na quinta-feira e interrompeu os contatos com a expedição internacional liderada por Purja, de 43 anos, no Broad Peak, no norte do Paquistão.

“É com profunda tristeza e imensa dor que confirmamos que Nirmal Purja tragicamente perdeu a vida após a avalanche no Broad Peak”, informou a empresa de Purja, Elite Expeditions, nas redes sociais.

Purja, de 43 anos, é mundialmente conhecido pelo documentário da Netflix “14 Montanhas, 8 Mil Metros e 7 Meses”, que narra sua ascensão aos 14 picos com mais de 8.000 metros de altura em seis meses e seis dias, entre abril e outubro de 2019, um recorde na época.

O primeiro-ministro do Nepal, Balendra Shah, expressou condolências pelas mortes “trágicas” de Purja e dos outros alpinistas.

Avalanche mortal

O deslizamento fatal de neve aconteceu na quinta-feira, quando os montanhistas estavam em uma missão para alcançar o cume do Broad Peak (8.047 metros), e quando a equipe estava a 6.600 metros de altura, segundo as autoridades regionais.

A expedição era integrada por 10 pessoas: Purja, cinco nepaleses, um paquistanês, uma omani, uma americana e um alpinista da China.

O último contato com a equipe aconteceu na manhã de quinta-feira, de acordo com o comunicado oficial, e na mesma noite começaram a surgir relatos sobre a grande avalanche.

“Os dados de seus dispositivos de geolocalização indicam que eles foram arremessados centenas de metros montanha abaixo”, declarou Naila Kiani, do Clube Alpino do Paquistão, ao jornal francês Le Monde.