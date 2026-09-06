Avião de carga da Amazon sai da pista, atinge veículos e pega fogo em aeroporto de Miami

Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA), a aeronave ultrapassou o fim da pista por volta das 14h no horário local, às 15h de Brasília

Um avião de carga da Amazon saiu da pista neste domingo (6) no Aeroporto Internacional de Miami, atingiu vários veículos e pegou fogo, levantando uma densa nuvem de fumaça preta e forçando o fechamento de todas as pistas de um dos aeroportos mais movimentados dos Estados Unidos.

Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA), a aeronave ultrapassou o fim da pista por volta das 14h no horário local de Miami (15h em Brasília), após chegar de San Juan, em Porto Rico

O avião da Prime Air, divisão de transporte aéreo da Amazon, parou ao lado de uma via, próximo a dois caminhões estacionados, segundo imagens divulgadas nas redes sociais. As imagens mostram a aeronave apoiada sobre a fuselagem e praticamente intacta, apesar do incêndio.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) informou que está “reunindo informações” sobre o acidente. Até o momento, não havia informações sobre feridos. A Amazon não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

Todas as pistas e vias de taxiamento do aeroporto foram fechadas, e uma paralisação geral das operações, o chamado “ground stop”, entrou em vigor, segundo um porta-voz do aeroporto. A medida mantém os voos em solo e, na prática, interrompe as operações. A FAA informou que espera atrasos mesmo depois da reabertura, com um número inicialmente reduzido de pousos e decolagens.

O Corpo de Bombeiros do condado de Miami-Dade informou que o avião atingiu vários veículos após sair da pista e que as equipes encontraram a aeronave em chamas ao chegar ao local. Sessenta unidades da corporação foram mobilizadas para combater o incêndio, segundo publicação nas redes sociais na tarde deste domingo.