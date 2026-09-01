Câmara dos EUA aprova projeto de financiamento de curto prazo e evita shutdown antes de midterms

Legisladores precisavam agir antes que o ano fiscal terminasse, no final de setembro, para evitar a interrupção no financiamento

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira, 1º de setembro, uma medida de curto prazo para financiar o governo federal até o início de dezembro, uma ação destinada a evitar uma paralisação caótica durante as eleições de meio de mandato.

Os legisladores precisavam agir antes que o ano fiscal terminasse, no final de setembro, para evitar a interrupção no financiamento. Eles estavam determinados a não enfrentar esse prazo durante a temporada de campanha após o shutdown histórico do ano passado.

A Câmara aprovou o projeto de lei por uma votação de 370-48. O Senado já havia aprovado a medida de forma esmagadora, então agora ela segue para a mesa do presidente dos EUA, Donald Trump, para sua assinatura.

“Isso dá à nação e aos nossos constituintes certeza de que o governo permanecerá aberto, certeza de que nossos membros do serviço serão pagos”, disse o deputado Tom Cole, presidente republicano do Comitê de Apropriações da Câmara.

Uma paralisação recorde de 43 dias ocorreu em 2025, quando os dois partidos discordaram sobre a renovação de um crédito fiscal que reduz o custo da cobertura de saúde obtida por meio da Lei de Cuidados Acessíveis.

Em seguida, veio a paralisação do Departamento de Segurança Interna, que durou 76 dias antes que os legisladores concordassem em financiar grande parte do departamento, mas não suas operações de fiscalização de imigração.