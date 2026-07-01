Casal é preso após protesto e pedido de casamento no topo do Empire State

As autoridades policiais norte-americanas não sabem ainda como os dois chegaram até o ponto mais alto do prédio

Um casal foi preso após escalar o Empire State Building, em Nova York, nos EUA, nesta quarta-feira (1º) e pendurarem uma faixa na antena do arranha-céu com o escrito: “Quando o poder do amor vencer o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz”. Ao chegarem no topo, a dupla – aparentemente – ficou noiva, segundo o site norte-americano CBS.

As autoridades americanas não sabem ainda como os dois chegaram até o ponto mais alto do prédio. A polícia norte-americana trabalhou para retirá-los dos 443 metros de altura.

Em razão da atividade policial, a Polícia de Nova York informou na rede social X que a as ruas próxima à quinta Avenida, e a 34ª rua em Manhattan foram bloqueadas.

A escalada começou no início da tarde no horário local. Os dois, que pareciam ser um homem e uma mulher, foram vistos usando máscaras.

Um porta-voz do Empire State Building disse que o caso já foi resolvido e que não gerou nenhum problema para o funcionamento do ponto turístico.