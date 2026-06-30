Casal é preso na França após morte de gêmeas durante onda de calor

Causa da morte ainda não foi confirmada, mas suspeita é de desidratação

A polícia francesa prendeu um casal suspeito após a morte de duas irmãs gêmeas de 15 meses em Beuvrages, no norte da França. As crianças foram encontradas inconscientes pelos pais, que acionaram os serviços de emergência.

A principal linha de investigação aponta para uma possível desidratação causada pelas altas temperaturas registradas no quarto em que as meninas estavam. A causa das mortes será confirmada por exames de autópsia.

Além das gêmeas, os outros quatro filhos do casal, com idades entre 3 e 6 anos, foram hospitalizados com sinais de desidratação, mas não correm risco de morte. A residência foi isolada pelas autoridades, que investigam o caso como suspeita de negligência com resultado de morte de menores de 15 anos.

Segundo o Ministério Público de Valenciennes, os pais, de 35 e 32 anos, não possuem antecedentes criminais e a família não era acompanhada pelos serviços de assistência social.

O prefeito de Beuvrages afirmou que a família era considerada bem integrada à comunidade e havia se mudado recentemente para uma nova casa. O caso ocorre em meio à intensa onda de calor que atingiu a França e diversos países da Europa nas últimas semanas.

*Com informações da AFP