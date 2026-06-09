Com 1º europeu a integrar missão, Nasa anuncia tripulação da Artemis III

Randy Bresnik, Luca Parmitano, Andre Douglas e Frank Rubio irão compor a equipe da expedição programada para 2027 que testará módulos de pouso em desenvolvimento pela SpaceX e Blue Origin

A Nasa anunciou nesta terça-feira (9) a tripulação da Missão Artemis III. Randy Bresnik, Luca Parmitano, Andre Douglas e Frank Rubio irão compor a equipe na próxima expedição. Bob Hines é o astronauta reserva da viagem espacial.

A missão Artemis III está programada para 2027. O foguete lunar SLS lançará a tripulação a bordo da espaçonave Orion em direção à órbita terrestre baixa. O objetivo da expedição é testar operações de encontro e acoplamento com os módulos de pouso em desenvolvimento pela SpaceX e Blue Origin, empresas espaciais de Elon Musk e Jeff Bezos, respectivamente.

Quem são os astronautas da Missão Artemis III?

Randy Bresnik

Comandante da Missão Artemis III, Randy Bresnik é formado em matemática pela The Citadel. Natural da Califórnia, nos Estados Unidos, é coronel aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais norte-americano. Ele também acumula mais de 7.000 horas de voo em 95 tipos de aeronaves e é integrante da Sociedade de Pilotos de Teste Experimentais.

Bresnik ingressou na Nasa na turma de candidatos a astronauta de 2004. A expedição à Lua será a sua terceira missão espacial. Desde 2018, é assistente do chefe do Escritório de Astronautas para Exploração, onde supervisiona o desenvolvimento e os testes da espaçonave e dos sistemas que operam durante as expedições do programa Artemis.

Luca Parmitano

Integrante da Agência Espacial Europeia, Luca Parmitano é o primeiro astronauta da organização a integrar o programa Artemis. Ele será piloto da expedição que testará o módulo de pouso. Esse será seu terceiro voo ao espaço.

Desde 2009 na Agência Espacial Europeia, é formado em ciências políticas pela Universidade de Nápoles Federico II. É mestre em engenharia de testes de voo experimental pelo Instituto Superior de Aeronáutica e Espaço em Toulouse, na França. Tornou-se piloto de testes em 2007 pela Academia da Força Aérea da Itália. Também acumula mais de 2.000 horas de voo em 40 tipos de aeronaves.

Andre Douglas

Natural de Virgínia, nos Estados Unidos, Andre Douglas ingressou na Nasa na turma de candidatos a astronauta de 2021. Foi integrante da tripulação reserva da Missão Artemis II. É formado em engenharia mecânica pela Academia da Guarda Costeira norte-americana e doutor em engenharia de sistemas pela Universidade George Washington.

Frank Rubio

A Missão Artemis III será a segunda expedição de Frank Rubio ao espaço. Ele ingressou na Nasa na turma de candidatos a astronauta de 2017. É natural da Flórida, nos Estados Unidos. Formou-se na Academia Militar norte-americana em 1998. Possui doutorado em medicina pela Universidade de Ciências da Saúde dos Serviços Uniformizados. Serviu ao Exército por mais de 28 anos nas posições de aviador, astronauta e médico.

Programa Artemis

O programa Artemis reúne componentes de outras empreitadas da Nasa que foram canceladas. Estabelecido em 2017, o objetivo do projeto é explorar a Lua a fim de consolidar as bases para missões tripuladas a Marte. Para isso, é necessário construir a infraestrutura de viagens ao satélite natural, desativada com o fim do Programa Apollo, com tecnologia, segurança e estrutura diferentes da era anterior de expedições.

Em 16 de novembro de 2022, a Nasa lançou a Missão Artemis I. A viagem consistiu em um teste de voo da espaçonave Orion sem tripulação para além da Lua.

A Missão Artemis II fez sobrevoo do satélite natural e analisou e documentou as características da superfície lunar. Além disso, a expedição teve como objetivo verificar se o foguete SLS e a espaçonave Orion estavam em perfeito estado de funcionamento, na esperança de abrir caminho para um retorno e um pouso na Lua em 2028 pela Missão Artemis IV.

O programa sofre pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acelerou o ritmo do projeto. Por isso, foi estipulada a meta de que os astronautas pisem na superfície lunar antes de 2029, quando termina o mandato do republicano.