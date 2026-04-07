Missão Artemis II: Nasa divulga fotos do lado oculto da Lua

A tripulação a bordo da espaçonave Orion capturou a parte de trás durante o sobrevoo ao redor do satélite natural da Terra

Nasa Foto capturada durante a Missão Artemis II mostra a Terra se pondo sobre o limbo curvo da Lua, a bacia Orientale, situada na borda da superfície lunar visível. A bacia Hertzsprung aparece como dois anéis concêntricos sutis, interrompidos por Vavilov, uma cratera mais jovem sobreposta à estrutura mais antiga. As linhas de reentrâncias são cadeias de crateras secundárias formadas por material ejetado do impacto massivo que criou Orientale. A porção escura da Terra está experimentando a noite. No lado diurno da Terra, nuvens rodopiantes são visíveis sobre a região da Austrália e Oceania



A Nasa divulgou nesta terça-feira (7) fotos do lado oculto da Lua capturadas durante a Missão Artemis II. A expedição marcou o retorno à Lua após 53 anos, quando foi empreendida a Missão Apollo 17, em dezembro de 1972. Em publicação nas redes sociais, a agência espacial dos Estados Unidos escreveu “ser ótimo estar de volta” ao satélite natural da Terra.

Por volta das 20h de segunda-feira (6), a espaçonave Orian iniciou o sobrevoo do lado oculto da Lua e quebrou o recorde de afastamento da Terra, ao atingir 406.700 km de distância. Também nesse momento, a tripulação perdeu contato com a Nasa. A primeira mensagem após a perda de sinal foi da astronauta Christina Koch: “Sempre vamos escolher a Terra. Sempre vamos escolher uns aos outros”.

Também na segunda-feira, a tripulação iniciou o retorno à Terra. A expedição teve como missão fazer um sobrevoo histórico ao redor da Lua. Durante a empreitada, os astronautas analisaram e documentaram as características da superfície lunar.

Atrasos e pressão de Trump

A expedição que iniciou na quarta-feira (1º) estava inicialmente prevista para ser lançada em fevereiro. Entretanto, contratempos atrasaram e obrigaram o foguete da Nasa a retornar ao seu hangar para análises e reparos.

Além dos atrasos, a missão sofreu pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acelerou o ritmo do projeto. Assim, a meta é que os astronautas pisem na superfície lunar antes de 2029, quando termina o mandato do republicano.

Os objetivos da Artemis II incluem verificar se tanto o foguete lunar SLS quanto a espaçonave espacial Orion estão em perfeito estado de funcionamento, na esperança de abrir caminho para um retorno e um pouso na Lua em 2028. Tal prazo desperta ceticismo entre os especialistas, em parte porque depende dos avanços tecnológicos do setor privado. Os astronautas precisarão de um segundo veículo para descer até a superfície lunar, um módulo de pouso que ainda está em desenvolvimento por empresas espaciais rivais, pertencentes a Elon Musk e Jeff Bezos.

Quem são os astronautas da Missão Artemis II?

Quanto à tripulação, a Artemis II apresenta mudanças significativas em relação às expedições Apollo. A equipe conta com a primeira mulher, pessoa negra e astronauta de fora dos Estados Unidos a participar de uma missão do tipo.

Reid Wiseman

Aos 50 anos, Reid Wiseman será o comandante da missão. Nascido em Baltimore, ingressou na Nasa em 2009, após uma longa carreira na Marinha.

Para Wiseman, a missão realiza um sonho que ele antes considerava impossível. Em 2014, completou uma missão de 165 dias na Estação Espacial Internacional e, posteriormente, chefiou o escritório de astronautas da Nasa.

Victor Glover

Victor Glover, de 49 anos, pilotará a espaçonave Orion. Veterano da Marinha e pai de quatro filhas, foi selecionado pela Nasa em 2013.

Seu interesse pelo espaço começou depois de assistir ao lançamento de um ônibus espacial da Nasa na televisão.

Em 2020, ele se tornou o primeiro norte-americano negro a participar de uma missão de longa duração à Estação Espacial Internacional.

Com a Artemis II, será o primeiro homem negro e a primeira pessoa não branca a viajar para a Lua, um marco que ele atribui ao caminho pavimentado por pioneiros como Guion Bluford, o primeiro norte-americano negro no espaço.

Christina Koch

Christina Koch, de 47 anos, será a primeira mulher em uma missão lunar. Engenheira de formação e pesquisadora experiente, ela trabalhou em ambientes extremos como a Antártida.

Desde jovem, sonhava em ser astronauta e cresceu assistindo às imagens icônicas do programa Apollo.

Selecionada também em 2013, ela detém o recorde de voo espacial mais longo realizado por uma mulher, com 328 dias, e participou da primeira caminhada espacial totalmente feminina, ao lado de Jessica Meir.

Jeremy Hansen

O canadense Jeremy Hansen, de 50 anos, completa a tripulação e será o primeiro astronauta de fora dos Estados Unidos a orbitar a Lua.

Ex-piloto de caça da Força Aérea Real Canadense, ele ingressou na Agência Espacial Canadense em 2009. Trabalhou como contato com a Estação Espacial Internacional e como instrutor para novas gerações de astronautas.

Ele conta que, quando criança, viu uma foto de Neil Armstrong na Lua, um momento que despertou sua paixão pela exploração espacial.

A missão Artemis II será sua primeira viagem além da órbita da Terra.

*Com informações de AFP