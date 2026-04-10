Trump parabeniza astronautas da Artemis II: ‘O próximo passo é Marte’

Após uma viagem de dez dias ao redor da Lua, os quatro astronautas da missão Artemis II retornaram à Terra nesta sexta-feira (10)

EFE/EPA/SHAWN THEW Trump convidou os astronautas da Artemis II para irem à Casa Branca



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou os astronautas da missão Artemis II, que retornaram à Terra nesta sexta-feira (10). “Parabéns para a grande e muito talentosa missão Artemis II. Toda a viagem foi espetacular e o pouso foi perfeito. Como presidente dos Estados Unidos, não podia estar mais orgulhoso.”, escreveu o republicano. “Espero vocês em breve na Casa Branca.”, acrescentou,

Trump também aproveitou para ressaltar que os Estados Unidos vão fazer mais missões com a Artemis II e o próximo passo é Marte.

Retorno à Terra

Após uma viagem de dez dias ao redor da Lua, os quatro astronautas da missão Artemis II retornaram à Terra nesta sexta-feira (10). Eles iniciaram a reentrada na atmosfera terrestre por volta das 20h56 e amerissaram às 21h07, na costa da Califórnia, nos Estados Unidos. No momento em que entraram na interface da Terra, eles perderam o contato com a Nasa, entretanto, a comunicação voltou às 21h02.

A velocidade para entrada na Terra foi de aproximadamente 40.000 km/h. Astronautas agora aguardam na água para serem içados de helicóptero, procedimento que deve acontecer dentro do prazo de uma hora.

A chegada dos tripulantes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen de volta à Terra era considerada uma das etapas mais críticas de toda a jornada. Além de precisão absoluta, a espaçonave Orion e os tripulantes tiveram que enfrentar condições extremas.