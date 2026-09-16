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Congresso dos EUA aprova novo pacote de sanções contra a Rússia

A medida dá autoridade a Trump para impor tarifas contra os compradores de petróleo e gás russo

AFP

Capitólio dos estados unidos
O texto foi aprovado no Senado por 86 a 11 e na Câmara dos Representantes por 262 a 159 EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira (16) novas sanções contra a Rússia e seus aliados por seu papel na guerra na Ucrânia, um texto que já passou pelo Senado e é apoiado pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

O projeto de lei, que prevê pela primeira vez atacar a chamada “frota fantasma” da Rússia, foi aprovado por 262 votos a 159 e constitui a primeira iniciativa de grande porte do Congresso norte-americano contra Moscou desde o retorno de Trump ao poder, no ano passado.

Trump disse que vai promulgar o texto, aprovado no mês passado no Senado por 86 votos a 11. A legislação mira nos setores de energia e defesa da Rússia, no presidente Vladimir Putin e em outros funcionários do alto escalão, assim como na frota fantasma de petroleiros de Moscou, usada para burlar as sanções de potências ocidentais.

O texto também dá a Trump autoridade para impor tarifas de até 100% sobre os principais compradores de petróleo e gás russos, a fim de cortar a receita que financia a guerra de Moscou.

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