Helicóptero cai durante cobertura de acidente e deixa três mortos nos EUA

Ao menos uma das três pessoas que morreram aparentemente estava no solo no momento do impacto, de acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros de Los Angeles Branden Silverman, citado pela NBC.

Três pessoas morreram após a queda de um helicóptero de reportagem em Los Angeles, nos Estados Unidos, informou o Corpo de Bombeiros da cidade. O acidente ocorreu na região de Chatsworth, no Vale de San Fernando, enquanto a aeronave acompanhava uma ocorrência de trânsito.

Segundo a NBC News, o helicóptero pertencia à NBC Los Angeles, afiliada local da emissora, e caiu em um estacionamento próximo a um centro de armazenamento. Uma quarta pessoa foi encaminhada a um hospital, mas não havia informações sobre seu estado de saúde.

Ao menos uma das três pessoas que morreram aparentemente estava no solo no momento do impacto, de acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros de Los Angeles Branden Silverman, citado pela NBC.

Imagens exibidas pela emissora mostraram a aeronave destruída após a queda. Durante a transmissão, a apresentadora Colleen Williams relatou que a NBC havia perdido contato com a equipe antes de receber a confirmação do acidente.

“Sabíamos que era um helicóptero de notícias, sabíamos que tínhamos perdido contato com nossa equipe, e acabamos de receber a confirmação de que o helicóptero caiu pouco antes das 19h”, afirmou Williams, segundo a NBC News.

Helicóptero acompanhava acidente

Antes da queda, a equipe registrou uma colisão entre um ônibus do transporte público de Los Angeles e um carro, também em Chatsworth. Outras aeronaves de imprensa acompanhavam a ocorrência, segundo a NBC.

O acidente de trânsito havia ocorrido por volta das 17h. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram na colisão e várias ficaram feridas.

Cerca de duas horas depois, o helicóptero da NBC Los Angeles caiu enquanto acompanhava a ocorrência.

As circunstâncias da queda ainda serão investigadas. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) e a Administração Federal de Aviação (FAA) ficarão responsáveis pela apuração das causas do acidente, segundo o Corpo de Bombeiros de Los Angeles.