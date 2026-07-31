Conheça a história do navio japonês naufragado e encontrado com mais de mil corpos

Chamado de Hofuku Maru, a embarcação era um cargueiro que afundou em 21 de setembro de 1944, enquanto transportava detentos da 2º Guerra Mundial

Construído em 1918 no Japão, o navio, chamado Hofuku Maru, integrava um grupo de transportes que operava com superlotação de prisioneiros. Os detentos viajavam confinados nos porões da embarcação, sem ventilação, suprimentos de comida ou água.

Em um ataque, enquanto a embarcação navegava de Manila para o Japão, o navio naufragou no dia 21 de setembro de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial.

A embarcação transportava aproximadamente mil britânicos e 200 holandeses. O barco foi atingido por bombas e torpedos de aeronaves dos Estados Unidos porque não possuía identificação visual que indicasse o transporte de prisioneiros de guerra.

O Hofuku Maru possuía as seguintes proporções:

Peso: 5.857 toneladas;

5.857 toneladas; Comprimento: 117,35 metros;

117,35 metros; Velocidade máxima: 18,5 km/h (10 nós).

No último dia 14 de junho, o Hofuku Maru foi encontrado na costa oeste de Luzon. A identificação dos destroços foi feita a partir da análise de dados de sonar, de mapeamento e de confirmação visual do local, que apresentou características coincidentes com os registros da época.

A Fundação Hellships Memorial informou que o local do naufrágio será classificado como um túmulo de guerra e um memorial em nome das vítimas. A equipe responsável pelas buscas organiza a divulgação pública de documentos em mídia, incluindo varreduras de sonar e imagens da expedição. O grupo também trabalha para registrar o reconhecimento do espaço por meio de canais diplomáticos.