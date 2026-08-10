De la Espriella declara estado de emergência na Colômbia após terremoto: ‘Compromisso absoluto’

O presidente afirmou que percorrerá o país 'incansavelmente' para tomar as decisões imediatas aos cidadãos colombianos

O presidente recém-empossado da Colômbia, Abelardo de la Espriella, declarou estado de emergência no país nesta segunda-feira (10), após terremoto de magnitude 7,4 atingir o território nesta manhã e deixar dezenas de mortos e feridos.

“Diante da adversidade que hoje atinge o nosso povo, o Estado não se curva nem hesita. Este Governo assume, com firmeza, total disposição e compromisso absoluto, o atendimento integral às vítimas e a reconstrução das áreas afetadas por esta tragédia natural. Por isso, declarei estado de emergência nacional, mobilizando as capacidades institucionais para responder à altura”. Abelardo de la Espriella

Ele afirmou que, para liderar a operação com o “máximo rigor técnico e logístico”, foi instalado o Posto de Comando Principal em Bogotá. “Assim, coordenaremos em tempo real as ações com os três Postos de Comando Unificado situados em Armenia, Quindío e Cali”, explicou.

Além disso, o vice-presidente, José Manuel Restrepo e os ministros do gabinete, ficarão encarregados de coordenar equipes de trabalho em pontos estratégicas do país.

Neste momento, de la Espriella afirmou que a prioridade é resgatar todas as pessoas que anda estão embaixo dos escombros, e que vai acompanhar de perto esta “emergência nacional”. “Percorrendo o país incansavelmente para tomar as decisões imediatas que protejam a vida de cada cidadão”, completou.

Por fim, ele disse que preza neste momento pela união do país. “Meu apelo hoje é pela unidade inabalável da nação. Vamos apoiar as vítimas e as famílias que hoje sofrem com esse impacto, demonstrando a grandeza e a solidariedade que definem o nosso caráter patriótico”.

O ultradireitista Abelardo de la Espriella tomou posse como presdente da Colômbia há pouco tempos, na última sexta-feira (7), decidido a combater guerrilhas e narcotraficantes com mão de ferro, em uma mudança de rumo que estreita os laços com Washington e põe fim às negociações de paz.

Frente a la adversidad que hoy golpea a nuestro pueblo, el Estado no se dobla ni titubea. Este Gobierno asume con carácter, total disposición y compromiso absoluto la atención integral de las víctimas y la reconstrucción de las zonas afectadas por esta tragedia natural. Por ello,… pic.twitter.com/sPG0SJ8Oyc — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

Terremoto na Colômbia

Um forte terremoto de 7,4 atingiu a Colômbia nesta segunda-feira e foi sentido com intensidade em grandes cidades como Bogotá e Cali. Pelo menos 111 pessoas morreram no país, segundo autoridades locais.

O epicentro do terremoto registrado por volta das 7h34 (hora local) ocorreu a cinco quilômetros a leste de San José del Palmar, em Chocó (oeste), e atingiu uma profundidade de 107 quilômetros, conforme informou o Serviço Geológico da Colômbia e dos Estados Unidos em um relatório preliminar. Não foi emitido um alerta de tsunami.

A governadora de Chocó, Nubia Córdoba, declarou nas redes sociais que em Quibdó, capital do departamento, houve “feridos” e “danos graves nas edificações”.