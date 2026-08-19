Dívida pública dos EUA ultrapassa US$ 40 trilhões

O governo federal norte-americano opera com déficit e toma dinheiro emprestado para cobrir essa diferença

A dívida pública dos Estados Unidos ultrapassou pela primeira vez os 40 trilhões de dólares, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (19) pelo Departamento do Tesouro, em um contexto de alta das taxas dos títulos soberanos.

Após a última emissão, realizada na terça-feira (18), a dívida do Tesouro dos Estados Unidos alcançou 40,047 trilhões de dólares (cerca de R$ 207 trilhões), devido ao aumento tanto da dívida vinculada à saúde e à seguridade social quanto dos juros pagos pelo país.

O número contrasta com uma previsão anterior do Escritório de Orçamento do Congresso, que estimava que o endividamento total chegaria a 39,4 trilhões de dólares até o fim do ano fiscal de 2026, no final de setembro.

Os custos de endividamento dispararam nos Estados Unidos. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo subiram na terça-feira até seu nível mais alto desde 2007, refletindo uma pressão crescente sobre os preços devido à guerra no Oriente Médio e à preocupação com o déficit fiscal.

O aumento obriga o governo americano a refinanciar a dívida às taxas mais altas desde antes da crise financeira global de 2008.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos interveio nas primeiras horas desta quarta-feira para estabilizar o mercado de títulos de longo prazo e fez os rendimentos recuarem.

O governo federal opera com déficit e toma dinheiro emprestado para cobrir essa diferença.

Mas “há muito tempo se sabe que o governo dos Estados Unidos segue uma trajetória bastante insustentável em matéria de déficits”, afirmou Jessica Riedl, especialista em orçamento e impostos da Brookings Institution.

“Nos últimos anos, os Estados Unidos passaram a registrar déficits de aproximadamente 2 trilhões de dólares, mesmo em tempos de paz e prosperidade”, acrescentou.