Em ligação, Trump e Netanyahu combinam encontro em meio à tensão no Oriente Médio

Os dois aliados tiveram divergências significativas nos últimos meses devido aos contínuos ataques de Israel ao Líbano

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta sexta-feira, 3, que combinou se reunir em breve nos Estados Unidos com o presidente do país, Donald Trump, a quem parabenizou na véspera do 250º aniversário da Declaração de Independência.

“O primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump combinaram se encontrar nos Estados Unidos em breve”, informou em comunicado o gabinete do chefe do Executivo israelense após uma conversa por telefone entre os dois líderes.

Durante a ligação, o líder israelense destacou que “os Estados Unidos são um garante da liberdade mundial e que Israel valoriza enormemente o estreito vínculo que une ambas as nações”

Os dois aliados tiveram divergências significativas nos últimos meses devido aos contínuos ataques de Israel ao Líbano, o que ameaçou inviabilizar o processo de negociações entre os Estados Unidos e o Irã para o cessar-fogo e a reabertura do Estreito de Ormuz.

O ocupante da Casa Branca chegou a repreender e chamar Netanyahu de “louco de merda” em uma ligação no início de junho, embora os dois líderes tenham minimizado a importância de trocas como essa. “Você é um louco de merda. Você estaria na prisão se não fosse por mim. Estou salvando a sua pele. Agora todo mundo odeia você. Todo mundo odeia Israel por causa disso”, afirmou o presidente dos Estados Unidos.

*via Estadão Conteúdo