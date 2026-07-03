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Em ligação, Trump e Netanyahu combinam encontro em meio à tensão no Oriente Médio

Os dois aliados tiveram divergências significativas nos últimos meses devido aos contínuos ataques de Israel ao Líbano

Europa Press

Foto de arquivo mostra Trump recebendo Netanyahu na Casa Branca
Foto de arquivo mostra Trump recebendo Netanyahu na Casa Branca EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta sexta-feira, 3, que combinou se reunir em breve nos Estados Unidos com o presidente do país, Donald Trump, a quem parabenizou na véspera do 250º aniversário da Declaração de Independência.

“O primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump combinaram se encontrar nos Estados Unidos em breve”, informou em comunicado o gabinete do chefe do Executivo israelense após uma conversa por telefone entre os dois líderes.

Durante a ligação, o líder israelense destacou que “os Estados Unidos são um garante da liberdade mundial e que Israel valoriza enormemente o estreito vínculo que une ambas as nações”

Os dois aliados tiveram divergências significativas nos últimos meses devido aos contínuos ataques de Israel ao Líbano, o que ameaçou inviabilizar o processo de negociações entre os Estados Unidos e o Irã para o cessar-fogo e a reabertura do Estreito de Ormuz.

O ocupante da Casa Branca chegou a repreender e chamar Netanyahu de “louco de merda” em uma ligação no início de junho, embora os dois líderes tenham minimizado a importância de trocas como essa. “Você é um louco de merda. Você estaria na prisão se não fosse por mim. Estou salvando a sua pele. Agora todo mundo odeia você. Todo mundo odeia Israel por causa disso”, afirmou o presidente dos Estados Unidos.

*via Estadão Conteúdo

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