Emirados Árabes abrem investigação após ataque em voo que seguia para Israel
O procurador-geral dos Emirados Árabes Unidos anunciou nesta quinta-feira (1) a abertura de uma investigação sobre o incidente ocorrido a bordo de um voo da FlyDubai que seguia para Israel, informou a imprensa estatal.
A agência WAM destacou que “a equipe de investigação começou a trabalhar no incidente” e que seu trabalho determinará se este “poderia estar vinculado a alguma atividade ou tentativa terrorista”.
Segundo políticos israelenses e vários passageiros, um dos pilotos do avião esfaqueou na quarta-feira o outro copiloto e tentou derrubar a aeronave. O piloto e alguns passageiros impediram que o avião caísse após o ataque.
A investigação permitirá determinar até que ponto o incidente “estava vinculado a alguma atividade ou intenção terrorista”, segundo a WAM. A companhia aérea FlyDubai informou que os 174 passageiros, incluindo 166 israelenses, estavam a salvo.
Autoridades israelenses classificaram o incidente como “uma tentativa de ataque terrorista”. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse ao canal americano Fox News que é “muito cedo” para dizer quem é responsável pelos fatos.
“Durante o voo, ao se aproximar do país, um dos pilotos esfaqueou o outro e aparentemente tentou derrubar o avião com todos a bordo”, comentou Netanyahu.
Israel também realiza uma investigação própria sobre o ataque, com a agência de inteligência Mossad à frente dos esforços de apuração.
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