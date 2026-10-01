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Paquistão bombardeia o Afeganistão e governo afegão diz que 9 civis morreram

Cabul afirma que mulheres e crianças estão entre as vítimas
Marcelo Bamonte

Marcelo Bamonte

Paquistão bombardeia o Afeganistão e governo afegão diz que 9 civis morreram
Islamabad tem realizado ataques dentro do território afegão desde que as tensões entre os dois vizinhos se agravaram neste ano. Foto por AIMAL ZAHIR / AFP

O Paquistão realizou ataques aéreos contra duas províncias do Afeganistão durante a noite, em mais um episódio da escalada entre os dois países. O governo afegão afirmou nesta quinta-feira (1º) que nove civis, incluindo mulheres e crianças, morreram, enquanto outras 11 pessoas ficaram feridas.

Segundo Zabihullah Mujahid, porta-voz do governo talibã, aviões militares paquistaneses bombardearam casas de civis na região de Chugam, no distrito de Shaltan, na província de Kunar, e na região de Safar, no distrito de Garmser, em Helmand. Mujahid afirmou que, além dos mortos e feridos, três casas foram destruídas durante os bombardeios.

O Paquistão apresentou uma versão diferente. O Ministério da Informação do país afirmou que os ataques tiveram como alvo esconderijos de militantes em dois locais e que informações preliminares apontam para a morte de 22 combatentes.

Tensão na fronteira

Os novos bombardeios ocorrem em meio a uma sequência de confrontos transfronteiriços entre Paquistão e Afeganistão. Islamabad tem realizado ataques dentro do território afegão desde que as tensões entre os dois vizinhos se agravaram neste ano.

O governo paquistanês acusa grupos armados instalados no Afeganistão de utilizarem o território do país para organizar ataques contra alvos no Paquistão. O Talibã nega abrigar esses grupos.

A escalada já provocou um número elevado de vítimas civis. Na semana passada, a Missão das Nações Unidas no Afeganistão informou ter documentado mais de 1.100 civis mortos ou feridos por episódios de violência transfronteiriça ao longo deste ano.

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