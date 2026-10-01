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Suprema Corte dos EUA dá aval para 1ª execução de mulher no Tennessee em 200 anos

Christa Pike foi condenada à pena de morte pelo assassinato de uma colega de classe há 32 anos

AFP

Esta foto, divulgada em 12 de janeiro de 2023 pelo Departamento de Correções do Tennessee, mostra Christa Pike, uma assassina condenada nos EUA
Christa Pike tinha 18 anos quanto cometeu o crime DIVULGAÇÃO / DEPARTAMENTO DE CORREÇÕES DO TENNESSEE / AFP

A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou nesta quarta-feira (30) a execução de Christa Pike, a primeira americana a ser submetida à pena de morte desde 2023 e a primeira mulher executada no estado do Tennessee em 200 anos.

A Corte deu sinal verde para a execução após revogar a decisão de um tribunal inferior que havia suspendido o procedimento. Pike foi condenada à pena de morte pelo assassinato de uma colega de classe há três décadas.

Pike, hoje com 50 anos, tinha 18 quando ela e o namorado espancaram e mataram Colleen Slemmer em um acampamento de formação profissional para jovens. Seu namorado, então com 17 anos, foi condenado à prisão perpétua.

“A ordem de 30 de setembro de 2026 do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Sexto Circuito (…) que concedia a suspensão da execução fica anulada”, diz a decisão da mais alta instância judicial do país, datada desta quarta-feira.

A execução pode “começar a qualquer momento”, segundo a defesa da mulher. A ordem de suspensão havia sido emitida pela manhã, pouco antes de quando Pike receberia a injeção letal.

O assassinato em 1995 chamou a atenção nacional depois que o corpo de Colleen foi encontrado com uma estrela de cinco pontas gravada no peito, símbolo que costuma ser associado ao satanismo.

“Ela tinha 18 anos quando cometeu o crime e sofria de uma doença mental grave”, escreveram seus advogados em um pedido de clemência ao governador do Tennessee, Bill Lee, que nesta semana se recusou a intervir.

Christa Pike sofria de transtorno bipolar e estresse pós-traumático desde a infância, mas só foi diagnosticada após a condenação à morte, segundo os advogados. “Ela era uma menina que suportou estupros reiterados, violência sexual, abandono e traumas profundos”, afirmam.

A Suprema Corte já havia rejeitado na terça-feira um pedido para suspender a execução.

Pike se tornará assim a primeira mulher executada no Tennessee em mais de dois séculos, segundo o Centro de Informação sobre a Pena de Morte. Nos Estados Unidos, apenas 18 mulheres foram executadas desde 1976, de acordo com a instituição.

Um grupo de especialistas da ONU havia pedido ao governo dos Estados Unidos e às autoridades do Tennessee que “interrompam imediatamente” a execução e comutem a sentença de morte.

“A execução de Pike marcaria a culminação de uma trajetória de intenso sofrimento físico e psicológico, caracterizada por abusos na infância e por quase três décadas de isolamento no corredor da morte”, apontaram.

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