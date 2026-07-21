Entenda por que Trump decidiu impor novas tarifas de 50% a produtos do Canadá

edida anunciada pelos EUA na segunda-feira (20) entra em vigor em 30 dias e atinge itens como vinho, tacos de hóquei e cimento

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na segunda-feira (20) decretos para impor tarifas de 50% sobre uma série de produtos canadenses. A decisão foi apresentada pela Casa Branca como uma resposta ao que considera práticas comerciais “discriminatórias” adotadas pelo Canadá contra empresas e produtos americanos.

As novas tarifas entram em vigor em 30 dias e atingem itens como vinho, tacos de hóquei e cimento. Produtos do setor de energia e mercadorias já sujeitas a tarifas específicas ficam de fora da medida.

Segundo a Casa Branca, a decisão foi motivada por uma combinação de fatores. O governo americano acusa o Canadá de impor barreiras comerciais em setores como álcool, automóveis e produtos lácteos, além de retaliar as tarifas adotadas pelos Estados Unidos desde o ano passado.

Washington também destacou que diversas províncias canadenses suspenderam a compra de bebidas alcoólicas produzidas nos EUA. A medida foi adotada em resposta às ameaças tarifárias de Trump e às declarações do presidente americano defendendo que o Canadá se tornasse o “51º estado” dos Estados Unidos.

Além disso, o anúncio ocorre poucos dias depois de Trump ameaçar aplicar tarifas ao Canadá por causa da fumaça provocada por incêndios florestais que atingiu parte do território americano.

O que muda

Diferentemente de outras rodadas de tarifas anunciadas por Trump desde o início de seu mandato, a nova medida atinge produtos que entram nos EUA por meio do Tratado entre México, Estados Unidos e Canadá (T-MEC).

Até então, mercadorias protegidas pelo acordo de livre comércio costumavam receber isenções, mesmo durante a adoção de tarifas mais amplas contra parceiros comerciais.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou que o país está disposto a intensificar as negociações com Washington e disse que já apresentou propostas para solucionar as disputas comerciais e modernizar o T-MEC.

Carney classificou as tarifas americanas como mais um episódio de ações unilaterais que, segundo ele, violam o acordo comercial entre os três países.

“Como é seu direito, o Canadá simplesmente equiparou essas medidas” Mark Carney

Decisão pode ser contestada

Para impor as tarifas, Trump utilizou a Seção 338 da Lei Tarifária de 1930, um mecanismo que permite ao governo americano aplicar sanções contra países acusados de adotar práticas comerciais discriminatórias.

Segundo Scott Lincicome, do Instituto Cato, esta é a primeira vez que esse dispositivo legal é utilizado. Já o ex-funcionário do Escritório do Representante de Comércio dos EUA Ryan Majerus afirmou à AFP que a medida apresenta “alto risco de litígio”, podendo ser contestada judicialmente.

Representantes do setor de bebidas destiladas dos Estados Unidos afirmaram que reconhecem as restrições impostas pelo Canadá, mas defenderam uma solução negociada para evitar uma escalada da disputa.

O presidente do Conselho de Bebidas Destiladas dos Estados Unidos, Chris Swonger, alertou que tarifas mais elevadas podem provocar novas retaliações em um momento em que muitas empresas do setor de hospitalidade ainda enfrentam dificuldades financeiras. Ele pediu que os dois países busquem um acordo para encerrar o impasse.

*Com informações da AFP