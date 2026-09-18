Em meio à tensão com os EUA, Lula deve falar na ONU sobre soberania nacional

Durante Assembleia Geral nos EUA, presidente também deverá intervir pela negociação como caminho para a solução de disputas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá discursar sobre soberania nacional na 81º Sessão Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) no dia 22 de setembro, durante a abertura do evento que acontece em Nova York, nos EUA.

Em meio às tensões com os Estados Unidos, Lula também deverá defender a negociação como caminho para a solução de disputas, o respeito ao direito internacional humanitária.

Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a discursar no debate geral desde a 10ª sessão da Assembleia Geral em 1955. Em seu discurso, o presidente ainda deve falar sobre a importância do multilateralismo. “Uma das linhas centrais da política externa brasileira, em um cenário marcado pela multiplicação de conflitos internacionais”, diz em documento compartilhado pelo governo.

A sessão será presidida pelo ministro das Relações Exteriores de Bangladesh, Khalilur Rahman e deve acontecer dos dias 22 a 26 e 28 de setembro.

Além de Lula, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, permanecerá em Nova York durante toda a semana e participará de uma série de reuniões e encontros ministeriais.

Tensões com os EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma crítica direta ao governo brasileiro em um documento presidencial sobre o combate internacional ao narcotráfico enviado ao Congresso americano na última terça-feira (15).

No documento, Trump afirma que o Brasil falhou no enfrentamento ao Primeiro Comando da Capital, o PCC, e ao Comando Vermelho e diz que as duas facções transformaram o país em um centro para o fluxo global de cocaína.

O texto faz parte da determinação anual em que a Presidência dos Estados Unidos identifica países considerados importantes rotas de trânsito ou produtores de drogas ilícitas e avalia os esforços de governos estrangeiros no combate ao narcotráfico.

Ao tratar especificamente do Brasil, Trump afirma que vários governos do Hemisfério Ocidental estão adotando medidas para reduzir o fluxo de drogas e combater cartéis, mas faz uma avaliação diferente da atuação brasileira.

Tarifaço

Em documento desta quinta-feira (17), Trump também exigiu que o Brasil não prendesse ou impedisse “arbitrariamente” que “dissidentes políticos” disputassem as eleições presidenciais de 2026.

Segundo documento obtido pela publicação, o governo dos Estados Unidos apresentou uma lista de 21 exigências ao Brasil em outubro de 2025.

O texto, entregue em Washington durante reuniões para tentar reverter o “tarifaço” de 50% imposto pelos americanos, causou forte mal-estar no governo brasileiro, que considerou a iniciativa uma ingerência direta em assuntos internos do país.

De acordo com fontes ouvidas pelo jornal Estadão, o chanceler Mauro Vieira considerou a proposta “inaceitável” e determinou que o texto nem sequer fosse debatido nas reuniões formais com autoridades americanas.