EUA lançam nova onda de ‘ataques defensivos’ contra o Irã

Este é o segundo dia consecutivo de bombardeio contra a República Islâmica após a derrubada de um helicóptero norte-americano na segunda-feira (08)

Os Estados Unidos lançaram nesta quarta-feira (10) uma nova onda de ataques aéreos contra o Irã, informou o Exército americano. As forças americanas iniciaram “ataques adicionais em legítima defesa contra múltiplos alvos no Irã”, afirmou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) em uma publicação na rede X. É o segundo dia consecutivo de ataques contra a República Islâmica, após a derrubada de um helicóptero dos Estados Unidos na segunda-feira (08) por um drone iraniano.

Os ataques começaram na terça-feira. “Os EUA estão realizando ataques contra o Irã. O CENTCOM classifica a ação como “ataques de autodefesa“, diz o comunicado do Comando Central. “A missão é uma resposta proporcional à agressão injustificada do Irã”, acrescentou o Comando Central.

Nesta terça, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã terá de “pagar o preço” por ter demorado a fechar um acordo para encerrar o conflito no Oriente Médio, em meio a uma nova escalada militar entre Washington e Teerã. “Eles demoraram demais para negociar um acordo que teria sido ótimo para eles, agora terão de pagar o preço”, escreveu. O republicano também afirmou que “o valentão do Oriente Médio está morto”, em referência ao Irã.

No primeiro dia de bombardeio, realizado na terça, os ataques encerram por volta das 22h (horário de Brasília). “A operação foi uma resposta proporcional aos recentes ataques contra forças americanas e navios mercantes internacionais que transitavam pelas águas da região.”, disse a nota.

O Irã respondeu aos ataques dos EUA. “Nossas poderosas Forças Armadas não deixarão nenhum ataque ou ameaça sem resposta. Deixem nossa região se quiserem estar seguros.”, escreveu Seyed Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores do Irã. “Apesar das derrotas no campo de batalha, os EUA optaram por testar nossa determinação.A história do Golfo Pérsico tem muitos capítulos sobre os destinos terríveis de invasores externos.”, acrescentou Araghchi.

Queda de helicóptero

Um helicóptero AH-64 Apache do exército dos Estados Unidos caiu próximo ao Estreito de Ormuz na segunda-feira (08). Os dois tripulantes que estavam a bordo da aeronave sobreviveram ao acidente e passam bem, informou o presidente Donald Trump. A mídia estatal iraniana também confirmou o acidente.

Os helicópteros Apache têm sido um recurso fundamental para as forças armadas americanas. Eles têm atuado na aplicação do bloqueio ao transporte de petróleo bruto e petroleiros iranianos, numa tentativa de pressionar Teerã a chegar a um acordo de cessar-fogo.

O modelo também foi utilizado pelos Emirados Árabes Unidos para abater drones iranianos durante a guerra com o Irã, que prometeu responder ao ataque dos Estados Unidos. “Apesar das derrotas no campo de batalha, os EUA optaram por testar nossa determinação.A história do Golfo Pérsico tem muitos capítulos sobre os destinos terríveis de invasores externos.”, acrescentou Araghchi.