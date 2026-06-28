Europa tem mais de 1.300 mortes acima do esperado em meio à onda de calor, diz OMS

Apenas na França, as autoridades de saúde contabilizaram cerca de mil mortes a mais do que o normal desde o dia 24 de junho

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou, neste domingo (28), que mais de 1.300 mortes adicionais foram registradas na Europa desde 21 de junho, atribuídas à onda de calor sem precedentes que assola grande parte do continente.

Dezenas de milhões de pessoas sofrem com temperaturas extremas neste domingo, devido a uma onda de calor que começou no início da semana em países ocidentais e agora se desloca para o leste.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou no X que “neste momento, 150 milhões de pessoas vivem sob um calor extremo, centenas morreram, escolas estão fechadas e as redes elétricas estão em colapso”.

Tedros acrescentou que “mais de 1.300 mortes adicionais foram registradas desde 21 de junho relacionadas às altas temperaturas na Europa”.

“O estresse pelo calor é frequentemente chamado de ‘assassino silencioso’, e as casas, locais de trabalho e escolas europeias não foram construídos para suportar essas temperaturas”, declarou.

Europe is the fastest-warming continent on Earth, heating at twice the global average. Right now 150 million people are living under extreme heat, hundreds have died, schools are shut, grids are buckling.



Driven by climate change and global warming, the phenomenon of the… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 28, 2026

Mortes a mais

Na França, as autoridades de saúde anunciaram neste domingo que, desde 24 de junho, houve cerca de 1.000 mortes a mais do que o normal.

A agência nacional de saúde pública francesa especificou que o surto afeta principalmente pessoas com mais de 65 anos e destacou um aumento de 40% nas mortes em domicílio.

O chefe do departamento de emergência do Hospital Pompidou, um dos principais hospitais de Paris, Philippe Juvin, declarou neste domingo que o número de vítimas provavelmente será “muito, muito grave”.

Na Europa, pelo menos 191 milhões de pessoas enfrentam pelo menos 35°C neste domingo, com temperaturas particularmente altas na Alemanha, República Tcheca, Hungria e Polônia, segundo projeções da AFP.

A República Tcheca registrou mais um recorde neste domingo, chegando a 41,1°C em Doksany, ao norte de Praga, informou o instituto meteorológico local (CHMI), depois que a cidade registrou um recorde de 40,6°C no sábado (27).

Enquanto isso, a Alemanha registrou um recorde pelo segundo dia consecutivo, de 41,7°C, segundo dados provisórios do Serviço Meteorológico Alemão (DWD). No sábado, o país registrou 41,5°C em Drewitz, no leste.